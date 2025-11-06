GDP明年不保3！ 台經院揭3原因「6％跌落2.6％」

台經院示警明年經濟「沒今年好」，估GDP成長僅2.6%。

台灣經濟研究院（台經院）今（6）日公布2026年經濟成長率（GDP）預測，預估明年成長動能將趨於平緩，GDP可能不保3，約落在2.6％左右，較今年更新後的5.94%下降3.34個百分點。

台經院舉辦「2026年景氣展望與產業趨勢研討會」，談及明年經濟成長率，院長張建一指出，「不可能年年都6％」，雖然台灣近2年經濟表現亮眼，但隨著基期墊高、AI投資趨緩，以及外部環境不確定性增加，明年經濟將回歸穩健發展。

展望明年，傳產表現可望維持穩定，將呈現「好的沒今年那麼好、壞的也不會比今年更壞」格局。AI投資方面，近期市場雜音增加，包括微軟與亞馬遜均提醒存在過熱風險，加上美國政策仍有變數，若出口受限，可能對AI晶片與伺服器需求帶來壓力，但短期整體投資仍具需求。

今年普發1萬元政策推升內需，全年經濟成長率有望突破6%，高於先前預估的5.3%，但這種高成長不可能每年都出現，2026年將因基期高、AI投資降溫及消費動能回落而放緩。

根據台經院最新預測，今年我國經濟成長率有望衝6%，但明年將放緩至2.6%，比主計總處估的2.8%略低。

