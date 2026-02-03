GDP狠甩薪資卻慘輸！韓國大學新鮮人 起薪贏台41%





主計總處日前公布最新數據，台灣去年第4季GDP成長率概估達12.68%，創38年來單季新高，2025年全年經濟成長率更上看8.63%，不僅寫下15年新高，也在「亞洲四小龍」中居冠，明顯領先新加坡的4.8%、香港的3.5%與南韓的1%。不過，在就業市場的「起薪競爭力」上，台灣卻遠輸南韓。

韓媒《BUSINESSKOREA》引述韓國雇主聯合會（Korea Employers Federation, KEF）2月1日發布的報告指出，南韓大企業給予大學畢業生的起薪，換算後分別比日本高出約24.5%、比台灣高出約37%。該報告以韓國雇用勞動部2024年勞動條件調查、日本厚生勞動省薪資結構基本調查，以及台灣勞動部起薪統計為基礎，並透過購買力平價（Purchasing Power Parity, PPP）進行換算比較。

數據顯示，南韓大學畢業生平均起薪約4萬6111美元，日本約3萬7047美元，南韓高出約24.5%；若僅看大型企業，南韓（500人以上）約5萬5161美元，日本（1000人以上）約3萬9039美元，差距擴大至41.3%。與台灣相比，韓國大學畢業生的起薪（不含特殊津貼的年薪總額）在所有規模的公司中均高於台灣。南韓平均起薪約4萬2160美元，台灣約2萬9877美元，南韓高出約41.1%；在非中小企業區間，南韓仍比台灣高出約37%。

產業別差距同樣明顯，金融與保險業、專業科學與技術服務業、製造業，南韓起薪均大幅領先日本；僅住宿與餐飲業略低於日本水準。KEF分析指出，南韓大型企業高起薪結合年資制與工會高幅度加薪訴求，已使高薪結構逐漸「制度化」。

儘管台灣經濟成長表現亮眼，但報告也提醒，如何提升企業薪資結構、縮小與區域競爭對手的起薪差距，仍是未來勞動市場與產業政策的重要課題。

