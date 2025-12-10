GDP衝15年新高、企業獲利也闖出高點 富邦投陳奕光估明年股利規模「上看3兆」

富邦投顧董座陳奕光10日出席今周刊「2026 經濟展望論壇」，針對台灣經濟、非電子業與台股展望接受媒體訪問。（攝影／李海琪）

台灣今（114）年經濟成長率預估7.37％，創下15年新高，並遠高於周邊國家。富邦投顧董事長陳奕光今（10）日表示，今年除GDP四大構面同步成長外，企業獲利表現也將創下歷史新高，預估今年整體上市櫃公司稅後淨利上看4.4兆元；推估明（115）年股利總規模，可望落在2.5兆至3兆元。

廣告 廣告

另外，台灣電子業展望良好已經被提及多次，而傳產方面是否也能有好機會。他指出，明年傳產也有利於傳產的因素，例如世足賽等國際賽事將有助於紡織業與運動休閒業；至於原物料族群方面，軟、硬原料也都有機會表現。

企業獲利創新高，富邦投董座：明年股利規模上看3兆

主計總處預測今年經濟成長率高達超過7%，創下近15年新高。富邦投顧董座陳奕光表示，從GDP的四大構面──民間消費（C）、投資（I）、政府支出（G）及淨出口（S）來看，今年可說是「四隻腳一起成長」，尤其外銷表現亮眼，1到11月出口年增率都維持在兩位數。

即使如此，由於今年基期已墊高，他預估明年經濟成長率將落在3%到4%區間，約3.5%較為合理，不過整體動能仍可延續。

他進一步指出，今年不僅GDP四大構面同步走強，企業獲利表現也將創下歷史新高，預估今年整體上市櫃公司稅後淨利上看4.4兆元；若以過往約65%到70%的盈餘配發率推估，明年現金股利加股票股利的總規模，有機會落在2.5兆到3兆元，同樣將挑戰歷史新高水準，等同對市場再投資的動能將形成正面支撐。

在內需方面，陳奕光認為，目前企業獲利提升與就業情況良好，將有助於帶動民間消費成長；再加上外需在資本支出計畫強勁推動下，表現同樣可期。

他表示，目前相關資本支出計畫的年增率多在六成以上，而資本支出是未來營收的領先指標，營收又是獲利的領先指標，在這樣的傳導關係下，他對明年整體經濟與企業獲利表現仍持樂觀看法。

世足賽與重建基礎建設需求，紡織、鋼鐵水泥傳產展望也不差

不過，台灣經濟結構呈現明顯的「冰火兩重天」，傳產明年展望如何也備受關注。陳奕光認為，雖然目前台灣產業結構仍以電子股為主，其中又以資通訊相關產品為核心，不過明年非電子的傳統產業表現也不容小覷。

他指出，明年有幾個有利於傳產的「主旋律」，首先是世足賽題材帶動，預期將推升運動、休閒相關產業的需求，對整體消費與相關供應鏈都有加分效果。

其次，在傳產中的原物料族群方面，陳奕光認為「軟硬兼具」皆有機會表現。他說，軟性原物料如塑化、水泥與紡織，目前報價多處於相對低檔，未來有機會出現反彈行情。

而在鋼鐵等硬體原物料部分，隨著地緣政治緊張情勢預期在2026年後有望逐步緩解，加上重建需求與基礎建設發包案自明年年初將陸續發包，鋼鐵產業也有望受惠。

他總結表示，綜合電子與非電子兩大族群來看，明年整體上市櫃企業獲利應仍有機會再成長兩成，挑戰5兆元水準，顯示明年非電子傳產類股表現「不會太差」。

台股3萬起跳沒有懸念，盤勢「選市不選股」輪動上漲

台股方面，陳奕光表示，市場對台股的中長期看法已趨於一致，依目前共識來看，2026年台股指數「三萬點起跳」幾乎沒有太大懸念。

至於今年只剩最後約15個交易日即將封關，他認為，在近期氣勢延續下，年底封關前有機會再度改寫歷史新高。今年前高為28,554點，目前距離僅約150點，挑戰新高的機率相當高。

陳指出，年底行情最主要的支撐動能，仍來自企業基本面。雖然11月營收尚未全數公布，但出口數據已率先揭曉，表現「令人非常興奮」，不僅創下15年新高，且預估12月出口年增率仍可維持三成以上。

他進一步說明，由於外銷訂單與出口分別代表「接單海外生產」與「接單國內生產」，在兩者同步走強下，推估12月整體營收表現不會太差，進而支撐第四季企業獲利。原本第四季已有望創下單季新高，從季增（QoQ）角度來看，獲利表現也將維持強勁。

在此背景下，陳奕光認為，整體企業獲利將成為台股年底封關續攻高點的重要支撐，盤勢將呈現「選股不選市、輪動上漲」格局。

他進一步提出「AI通膨」的概念作為解釋，類似總體經濟中的超級核心CPI、核心CPI與CPI結構：最核心的「超級核心」就如同台積電，屬於整個AI產業鏈的中樞；向外擴散的「核心CPI」則是矽光子、PCB等關鍵環節；再往外圍延伸，則包括被動元件、記憶體等零組件族群，形成一個完整擴散的AI產業循環。

他強調，這波AI通膨才剛開始，因為2023年僅能視為AI產業的第一年，而一般產業循環往往可長達10年左右，從時間軸來看，未來仍有相當大的發展空間。因此，無論就明年基本面或股市結構而言，整體展望仍相對樂觀。

(原始連結)





更多信傳媒報導

桃園腸病毒告急...92班停課》疫苗為何守不住？專家揭關鍵原因

50年老名宅單價破百萬 「百利大廈」都更後可望擠身兩百萬俱樂部

藍白智庫為2026選舉端「牛肉」 財劃法、1.25兆排擠經費很有感

