GDP贏了也沒用？韓國大學「畢業生起薪」遠高於日台 台灣起薪94.7萬輸41%

韓國大學畢業生的起薪水準明顯高於日本與台灣，且差距隨企業規模擴大而進一步拉開。南韓雇主團體「韓國經營者總協會」（KEF）近日發布報告指出，韓國大型企業的新鮮人起薪不僅在國際比較中居於高位，也反映出以資歷為核心的薪資制度與工會集體加薪訴求，正持續鞏固大型企業的高薪結構。

根據「韓國經營者總協會」（KEF）1日公布的《韓國、日本和台灣大學畢業生起薪國際比較及其啟示》報告，以2024年購買力平價（PPP）計算，韓國大學畢業生的平均起薪（不含加班費）為4萬6111美元（約133.7萬台幣），日本為3萬7047美元（約116.9萬台幣），韓國高出約24.5%，與台灣的2萬9877美元（約94.7萬台幣）相比則高出41.1%。

若以大型企業來看，差距更加明顯。員工人數500人以上的韓國大型企業，大學畢業生起薪達5萬5161美元，而日本員工人數1000人以上企業僅為3萬9039美元，韓國高出日本達41.3%。

韓國企業之間的薪資落差明顯大於日本

報告亦指出，韓國企業之間的薪資落差明顯大於日本。若以小型企業（10至99人）的大學畢業生起薪為100，日本大型企業的起薪僅為114.3，而韓國大型企業則高達133.4，顯示韓國不同規模企業間的工資差距更為擴大。

在產業別比較中，韓國在10個可比產業中有9個起薪水準高於日本，其中金融與保險業（高出144.7%）、專業科學與技術服務業（高出134.0%）及製造業（高出132.5%）差距最為顯著；僅住宿與餐飲業略低於日本。

與台灣相比，差距同樣明顯。韓國大學畢業生的平均起薪為4萬2160美元，台灣為2萬9877美元，韓國高出約41.1%。在中小企業中，韓國起薪比台灣高出44.9%；在非中小企業中，也高出37.0%。

台灣人均GDP超過韓國

雖然近期台灣以市場匯率計算的人均GDP已超過韓國，但在大學畢業生起薪方面，韓國仍幾乎是台灣的兩倍。若以中小企業大學畢業生起薪為100作為基準，韓國非中小企業為115.9，台灣則為122.6，顯示台灣企業規模間的薪資差距略高於韓國。

在17個可比產業中，韓國大學畢業生起薪全面高於台灣，其中建築業（高出161.0%）、水務與污水處理業（高出157.3%）以及專業、科學與技術產業（高出155.3%）差距最為顯著。

大型企業的高薪結構長期固化

韓國工業聯合會（Federation of Korean Industries, FKI）經濟研究部部長河相佑（音譯）表示，韓國大學畢業生的高起薪，加上高度重視資歷的薪資體系，以及工會要求統一且高幅度加薪的制度環境，使大型企業的高薪結構長期固化。他同時警告，若將法定退休年齡延後至65歲，雖有利於在職員工，卻可能壓縮青年就業機會，進一步加深勞動市場的結構性問題。



