GDP超越台灣？「卸世卸眾！」胡采蘋嗆爆：國台辦的經濟學幾近文盲程度

總統賴清德日前接受《紐約時報》專訪表示，台灣今年經濟成長率將達到7.37%，反觀中國經濟成長率約4%多而已，台灣很樂意幫助中國、共同合作，解決中國所面臨的各項經濟問題。中國國台辦回嗆，台灣GDP不如中國許多省，「真不知哪裡來的自信」。財經網美胡采蘋今（14）天開轟，「卸世卸眾（丟人現眼），國台辦的經濟學幾近文盲程度」。

國台辦發言人陳斌華主持例行記者會（圖／翻攝畫面）

賴清德總統日前接受《紐約時報》訪問時談及，中國目前經濟非常不好，希望中國國家主席習近平該考慮的不是如何擴張領土，而是思考如何把中國人民照顧得更好。台灣今年經濟成長率達7.37%，「樂意幫助中國、共同合作，解決中國所面臨的各項經濟問題」。

國台辦發言人陳斌華回應時則嗆聲，今年以來，中國主要經濟指標表現良好。前3季度，中國GDP超過101.5兆元，較去年同期成長5.2%，增量約4兆元人民幣，3個季度的成長量就達到台灣經濟總量8成以上。「今年全年台灣GDP不如大陸許多省，真是不知賴清德哪裡來的自信」。

胡采蘋今（14）天開轟，廣東1.26億人，山東、河南各1億人，江蘇、四川各8500萬人，河北7500萬人，湖南、浙江各6500萬人，安徽6000萬人，全中國人口超過台灣的省和自治區有25個，你好意思說「好幾個省份GDP超越台灣」？沒有25個省超越台灣你好意思出來講嘛。

胡采蘋還說，上海2400萬人、北京2200萬人，人均GDP三萬美元，「我們台灣快四萬美元都沒在叫了，你喜迎明年成長率4%唄！」、「卸世卸眾（丟人現眼），國台辦的經濟學幾近文盲程度」。

