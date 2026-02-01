GDP超車無感？南韓起薪多台灣4成 揭密「這一行」差距最大達1.6倍

南韓經營者總協會（Korea Employers Federation，KEF）最新發布的國際薪資調查顯示，南韓大學畢業社會新鮮人的平均起薪在購買力平價換算下，已大幅領先台灣達41.1%。儘管台灣的人均國內生產毛額（GDP）在近年已呈現趕超之勢，但南韓大企業的高薪資結構依然穩固。

這項數據不僅揭示了兩國年輕世代入行門檻的待遇差異，更反映出南韓正深陷高起薪、強工會與年功序列制所交織出的勞動力結構危機，對台灣產業的薪資競爭力與留才策略亦具有高度參考價值。

南韓新鮮人起薪突破130萬台幣

南韓經營者總協會於1日發布的最新報告，東亞鄰國間的薪資實力消長再次引發關注。該研究以2024年薪資為基準，並透過購買力平價（PPP）匯率進行換算，結果顯示南韓大學畢業社會新鮮人的平均年起薪約為42,160美元（約新台幣133.2萬元），相較於台灣的29,877美元（約新台幣94.4萬元），南韓高出了41.1%。

這項數據顯示，即便考慮到物價水準後的實質購買力，南韓新鮮人在職場起跑點上的財富累積速度仍明顯快於台灣同輩。

不論大小企業都贏 南韓起薪全面壓過台灣

若進一步拆解企業規模，報告揭示南韓不論在中小企業或大型企業的區間，起薪表現皆優於台灣。在員工數5至99人的中小企業範疇中，韓企起薪比台灣企業（對標1至199人規模）高出44.9%；而在大企業（非中小企業）的比較中，南韓亦保有37.0%的領先優勢。

值得注意的是，報告以各國中小企業起薪為基準100進行對比，南韓大企業起薪指數為115.9，而台灣則高達122.6。這反映出雖然南韓整體的薪資水位較高，但台灣大企業與中小企業之間的起薪落差，實際上比南韓更為懸殊，顯示台灣年輕人在選擇入職企業規模時，面臨的待遇不對等問題更為嚴峻。

GDP贏了面子輸裡子？ 匯率換算更殘酷

在宏觀經濟層面上，報告提到了一個有趣的矛盾現象。雖然以市場匯率計算，台灣的人均國內生產毛額（GDP）在2025年已呈現超越南韓的趨勢，但若回歸到勞工最感同身受的起薪數據，南韓大學畢業生的表現依然強勁。以市場匯率觀察，南韓社會新鮮人的起薪幾乎接近台灣的2倍之多。

這說明台灣雖然在半導體等核心產業帶動下，推升整體經濟產值，但企業端的利潤分配或初任職位的敘薪制度，尚未能與南韓大企業的高薪競爭力全面齊平，導致兩國新鮮人在市場匯率下的收入感受存在巨大的鴻溝。

17大產業全輸 營建、專業技術差距破1.5倍

在具體產業的薪資檢視中，南韓展現強悍的結構性優勢。在17個可比較的產業類別裡，南韓大學畢業生的起薪「全數」高於台灣，無一例外。

其中差距最為驚人的是營建業，南韓的起薪水準約為台灣的1.61倍；其次為自來水、下水道與廢棄物處理業，差距達 1.57 倍；與高階人才競爭息息相關的專業、科學與技術服務業，南韓亦高出台灣約1.55倍。

即便是差距相對較小的電力、瓦斯與蒸氣供應業，南韓仍維持高於台灣的領先地位，反映出南韓各大產業在確保初任員工待遇上的整體共識。

高起薪背後的結構困局

然而，高薪並不全然代表勞動力市場的健康與活力。南韓經營者總協會經濟調查本部長河祥旭（하상우，音譯）提出警示，在大企業的高起薪背後，隱藏著僵化的「年功序列制」（依資歷敘薪）與強大的工會壓力，這種「高薪結構化」正逐漸演變成一種社會負擔，企業為了支應高昂的入行成本，往往會減少招募數量，進而惡化青年就業問題。

他也針對正研議的「65歲法定退休年齡延長」政策提出建言，強調在尚未建立以職務與績效為核心的薪資體系前，貿然延長定年只會讓資源過度集中於資深高薪員工，對於已經在起薪門檻處於弱勢的年輕世代來說，無疑是不公平的結構性排擠。