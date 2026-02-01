GDP超車無感？南韓起薪多台灣4成 揭密「這一行」差距最大達1.6倍
南韓經營者總協會（Korea Employers Federation，KEF）最新發布的國際薪資調查顯示，南韓大學畢業社會新鮮人的平均起薪在購買力平價換算下，已大幅領先台灣達41.1%。儘管台灣的人均國內生產毛額（GDP）在近年已呈現趕超之勢，但南韓大企業的高薪資結構依然穩固。
這項數據不僅揭示了兩國年輕世代入行門檻的待遇差異，更反映出南韓正深陷高起薪、強工會與年功序列制所交織出的勞動力結構危機，對台灣產業的薪資競爭力與留才策略亦具有高度參考價值。
南韓新鮮人起薪突破130萬台幣
南韓經營者總協會於1日發布的最新報告，東亞鄰國間的薪資實力消長再次引發關注。該研究以2024年薪資為基準，並透過購買力平價（PPP）匯率進行換算，結果顯示南韓大學畢業社會新鮮人的平均年起薪約為42,160美元（約新台幣133.2萬元），相較於台灣的29,877美元（約新台幣94.4萬元），南韓高出了41.1%。
這項數據顯示，即便考慮到物價水準後的實質購買力，南韓新鮮人在職場起跑點上的財富累積速度仍明顯快於台灣同輩。
不論大小企業都贏 南韓起薪全面壓過台灣
若進一步拆解企業規模，報告揭示南韓不論在中小企業或大型企業的區間，起薪表現皆優於台灣。在員工數5至99人的中小企業範疇中，韓企起薪比台灣企業（對標1至199人規模）高出44.9%；而在大企業（非中小企業）的比較中，南韓亦保有37.0%的領先優勢。
值得注意的是，報告以各國中小企業起薪為基準100進行對比，南韓大企業起薪指數為115.9，而台灣則高達122.6。這反映出雖然南韓整體的薪資水位較高，但台灣大企業與中小企業之間的起薪落差，實際上比南韓更為懸殊，顯示台灣年輕人在選擇入職企業規模時，面臨的待遇不對等問題更為嚴峻。
GDP贏了面子輸裡子？ 匯率換算更殘酷
在宏觀經濟層面上，報告提到了一個有趣的矛盾現象。雖然以市場匯率計算，台灣的人均國內生產毛額（GDP）在2025年已呈現超越南韓的趨勢，但若回歸到勞工最感同身受的起薪數據，南韓大學畢業生的表現依然強勁。以市場匯率觀察，南韓社會新鮮人的起薪幾乎接近台灣的2倍之多。
這說明台灣雖然在半導體等核心產業帶動下，推升整體經濟產值，但企業端的利潤分配或初任職位的敘薪制度，尚未能與南韓大企業的高薪競爭力全面齊平，導致兩國新鮮人在市場匯率下的收入感受存在巨大的鴻溝。
17大產業全輸 營建、專業技術差距破1.5倍
在具體產業的薪資檢視中，南韓展現強悍的結構性優勢。在17個可比較的產業類別裡，南韓大學畢業生的起薪「全數」高於台灣，無一例外。
其中差距最為驚人的是營建業，南韓的起薪水準約為台灣的1.61倍；其次為自來水、下水道與廢棄物處理業，差距達 1.57 倍；與高階人才競爭息息相關的專業、科學與技術服務業，南韓亦高出台灣約1.55倍。
即便是差距相對較小的電力、瓦斯與蒸氣供應業，南韓仍維持高於台灣的領先地位，反映出南韓各大產業在確保初任員工待遇上的整體共識。
高起薪背後的結構困局
然而，高薪並不全然代表勞動力市場的健康與活力。南韓經營者總協會經濟調查本部長河祥旭（하상우，音譯）提出警示，在大企業的高起薪背後，隱藏著僵化的「年功序列制」（依資歷敘薪）與強大的工會壓力，這種「高薪結構化」正逐漸演變成一種社會負擔，企業為了支應高昂的入行成本，往往會減少招募數量，進而惡化青年就業問題。
他也針對正研議的「65歲法定退休年齡延長」政策提出建言，強調在尚未建立以職務與績效為核心的薪資體系前，貿然延長定年只會讓資源過度集中於資深高薪員工，對於已經在起薪門檻處於弱勢的年輕世代來說，無疑是不公平的結構性排擠。
其他人也在看
曝輝達正「大舉徵才」 基層技術人力年薪有望衝320萬
台北市 / 綜合報導 AI蓬勃發展，黃仁勳透露輝達要在台灣即將擴大徵才，就是為了應付產能需求，而除了工程師黃仁勳之前受訪也提過，特別看好基層技術人力的身價，藍領電工、建築工人的身價，年薪有望直衝約320萬新台幣；而黃仁勳來台第二天，依舊行程滿檔，還包括在台灣辦公室，會見鴻海董座劉揚偉，他透露兩人討論了AI雲端及機器人合作案。記者VS.輝達執行長黃仁勳說：「(那你覺得適合加入的人才)，(應該具備什麼樣的特質)，像你一樣。」給記者一個猝不及防，有如黃仁勳一貫的風格，親和力十足又幽默風趣，總給人滿滿驚喜，AI教父來台第2天，現身輝達南港新辦公室。記者VS.輝達執行長黃仁勳說：「我第一次來耶，不可思議，(你喜歡嗎)，當然，我超喜歡，我等不及要進去看看了。」輝達台北辦公室，去年遷址到南港後，他第一次到訪，而除了新辦公室新氣象，和老朋友見見面。記者VS.鴻海董事長劉揚偉說：「今天有談到什麼議題，就聊一下，有講到Vera Rubin嗎，就聊了一下。」黃仁勳和鴻海董事長劉揚偉見面，外界好奇到底談了什麼，黃仁勳透露兩人，討論AI雲端及機器人合作案，另外也難掩興奮，大讚台灣業務成長驚人，更當場拋出震撼彈。輝達執行長黃仁勳說：「因為這裡是我們，合作夥伴與供應鏈的核心之一，在供應鏈的前端，我們需要招募大量員工與工程師。」直說要招募大量員工，當然也包括台灣市場，從輝達官網徵才公告可以看到，台灣共開出116個職缺，從職缺結構來看，工程師開出62個缺占比53.45%，校園招募24個職缺占比20.69%，其他像是業務人資總務也都有開缺。黃仁勳之前受訪時，特別看好基層技術人力的身價，他預計隨着電力佈建，建築與鋼鐵產線的擴增，相關電工與營建人員的專業需求將大幅攀升，藍領電工建築工人的身價，年薪直衝六位數美元約320萬台幣，在AI浪潮之下，基層技術員，靠AI變身「金飯碗」的新時代。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
不懂寫Code也能當工程師？LinkedIn擁抱「Vibe Coding」浪潮
在這格AI寫程式比人還快的年代，你的履歷上還只寫著「精通 Python」嗎？LinkedIn正在重新定義什麼叫做「會寫程式」。Mashdigi ・ 15 小時前 ・ 發表留言
孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人
日前一名替代役溫男遭多元計程車司機丟包在台64線，隨後遭後方4台車輛輾斃。後續又有一名媽媽控訴，因為孩子太吵，一家四口被接駁車司機丟包在路邊。婦產科名醫蘇怡寧就感嘆，兩起事件輿論風向完全不同，「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 45則留言
小鐘驚爆「生死一瞬間」！搏命通告「椅墊下放電擊棒」痛飆髒話
中天綜合台《綜藝OK啦》3日晚間10點播出「老藝人集體憶當年，道德老命放一邊為搏收視無極限」主題，小鐘透露沒有動保法前，很常會跟動物一起錄影：「被狗咬、跟鱷魚接吻、把頭放在鱷魚嘴巴裡，什麼都有，以前如果有社群軟體的話，每個製作人都會被炎上到死。」其中讓他印象最深刻的就是跟狗比賽搶雞腿：「製作單位說『放心，狼狗有主人拉著』，但真的很可怕，那隻狗就在旁邊盯著，口水一直流，我沒有任何防護，因為他們要拍到快咬到你的畫面。」中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 30則留言
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 39則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 20 小時前 ・ 25則留言
他搭手扶梯求「靠左讓道」遭酸1句話爆衝突！從北捷鬧到法院結果曝
台北51歲沈姓男子2年前趕著搭捷運，搭乘手扶梯時遭前方2人阻擋去路，並示意對方靠左，以利通過，但卻被提醒「下次請走樓梯」；當下沈男惱羞，跟2人爆發口角與肢體衝突。沈男挨告，不認罪也不願賠償，一審遭判拘役55天，案件上訴到高等法院，最終改判拘役33天，全案定讞。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 51則留言
NBA／173公分河村勇輝跳贏球！本季首秀拿6分助公牛滅熱火
身高173公分的日本後衛河村勇輝，本季轉戰公牛隊，今天終於迎接新賽季的第一場比賽，他上場11分鐘攻下6分、2助攻、3籃板、2抄截，第四節更在奮力爭球下獲得跳球機會，且還跳贏身高超過20公分的熱火...聯合新聞網（運動） ・ 2 小時前 ・ 發表留言
女星車禍毀容急動手術！臉蛋「驚人變化史」曝光 判若兩人網全看傻
中國女星金晨去年3月肇事逃逸，讓助理背鍋頂罪，惡劣行徑引發熱議。對此，金晨聲稱，事發當下她臉部受傷嚴重，第一時間緊急前往醫院接受手術治療，並公開當天臉部流血的照片作為佐證。隨著事件延燒，有網友翻出金晨不同時期的照片對比，認為她近年臉部狀態與過往略有差異，推測是否與當時車禍及後續治療有關。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 9則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 117則留言
45人搶29席！國民黨中常委選舉結果出爐 完整名單一次看
國民黨今天（31日）進行中常委改選，而這也是黨主席鄭麗文上任以來，首次中常委選舉。這次一共有45名中央委員登記參選，最終選出29席中常委，將於2月4日就職，經過幾個小時的投開票後，名單也正式出爐。其中，國民黨立委陳菁徽以1341票獲最高票當選，日前遭民進黨台北市議員參選人馬郁雯指控賄選的鄧治平也順利選上。鏡報 ・ 22 小時前 ・ 16則留言
不是蔡英文、陳水扁！他分析賴清德「最在意這大咖」 曝綠營2028未爆彈
年底九合一大選在即，民進黨內部卻是大小風波不斷，除了前總統陳水扁頻頻針對時事表態之外，前總統蔡英文更是被點名「回鍋政壇」，掀起各界對於總統賴清德「不適任」的質疑；前立委郭正亮指出，比起綠營的老將，賴清德更在意的是台北市長蔣萬安。郭正亮在《大新聞大爆卦》節目中指出，賴清德現在最在意的人不是蔡英文，而是蔣萬安，因為輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳多次訪台，雙方卻......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 156則留言
柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導去（2025）年兩波大罷免接連失利，民進黨內掀起檢討聲浪，總召柯建銘去留持續引發關注。日前黨團行文徵詢下屆「3長」參選意願，他表態「我會去登記」；而同黨立委蔡其昌也證實，在大家勸進之下決定登記參選。對此，民進黨立委王世堅今（30）日指出，自己非常支持蔡其昌選總召，「相信他一定選得上，贏過柯建銘」。民視 ・ 1 天前 ・ 64則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍
男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5則留言
菠菜水煮「精華全流失」 專家曝2煮法：吸收率翻倍
冬季正值菠菜盛產期，營養師曾建銘表示，菠菜不只補鐵，更富含葉酸、葉黃素與鎂，有助造血、護眼與放鬆神經。曾建銘也提醒，料理時搭配油脂與維生素C，並掌握汆燙技巧，才能真正吃進菠菜的營養價值。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1則留言
台股封關抱股過年還是賣？ 專家建議「這樣做」
美股主要指數表現，道瓊指數下跌179.09點 ，收至48892.47點；納斯達克指數下跌223.305點，收在23461.816點；S&P 500指數下跌29.98點，收報6939.03點；費城半導體指數下跌321.917點，收至7998.473點；NYSE FANG＋指數下跌134.13點，收15335.49點。台股30日電子、金融和傳...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 2則留言
濕冷入夜！凍完一波再迎「更強冷氣團」 3000公尺高山有下雪機率
今（31）日轉為濕冷天氣，各地氣溫逐步下降，越晚越冷，這波大陸冷氣團將影響台灣到下週二（３日），短暫回溫後，下週五晚間至下週六（6-7日）又有一波大陸冷高壓南下，強度預估比目前這波冷氣團更強。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 2則留言
超大膽！陽明海運「環明輪」船長運毒手法曝 疑早與國際毒梟勾結
全球排名前十，也是國內大型海運業者之一的陽明海運，旗下的「環明輪」29日深夜停泊高雄港時，被查出尤姓船長與國際毒梟合作，透過「環明輪」走私數十塊「雙獅地球牌」海洛因磚，總重達到15公斤，黑市價格高達數億元，由於這也是首次有大型貨輪走私海洛因，震撼整個海運圈與緝毒圈，目前尤姓船長以遭法院裁定羈押禁見獲准。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 36則留言
柯文哲為何對陳菊心有芥蒂？前幕僚揭從「這裡」開始 怨總統之路遭斷
即時中心／林韋慈報導監察院長兼國家人權委員會主委陳菊自2024年底因病住院請假至今，總統賴清德日前宣布准辭。對此，曾任陳菊幕僚的劉進興今（31）日發文表示，柯文哲對陳菊的怨恨，真正原因並非外界所傳的厭女情結，而是「心裡有鬼」，認為陳菊是他的剋星，甚至斷了自己前進總統府的路。民視 ・ 23 小時前 ・ 161則留言