GDP達全美平均近兩倍 南佛州怎麼辦到？氣候、低稅率還有這一項
南佛羅里達州（South Florida）正以前所未有的速度吸引全球富豪、企業家與頂尖公司進駐。從邁阿密（Miami）、羅德岱堡（Fort Lauderdale）到西棕櫚灘（West Palm Beach），這片區域已成為美國經濟最具活力的新熱點，豪華遊艇、高端房地產與頂級餐飲產業快速擴張，帶動當地商業與人口結構發生深刻變化。
房地產開發巨頭納夫塔利集團（Naftali Group）主席兼執行長米基．納夫塔利（Miki Naftali）在2024年羅德岱堡國際船展（Fort Lauderdale International Boat Show）期間接受採訪時指出，越來越多高資產人士將南佛羅里達視為主要居住地。他表示：「這裡已不再是第二居所，而是許多人的主要家園。完整的基礎設施、遠距工作趨勢，加上優越的稅務環境與生活方式，讓企業與個人紛紛選擇在此長期發展。」
吸引力來自低稅率、寬鬆監管
負責主辦羅德岱堡船展的Informa Markets美國船展總裁安德魯．杜爾（Andrew Doole）觀察到，自2020年疫情爆發以來，大量財富從美國東北部與加州轉移至南佛羅里達。他說：「參展企業與遊艇買家來到這裡後，經常被當地商業環境吸引，進而決定設立辦公室或區域總部。這種現象在邁阿密、羅德岱堡與西棕櫚灘三地尤其明顯。」杜爾強調，低稅率、寬鬆監管與全年適合遊艇活動的氣候，是主要吸引力。
知名餐飲集團Cameron Mitchell Restaurants創辦人卡梅倫．米切爾（Cameron Mitchell）透露，目前其集團全美業務已有25%集中在南佛羅里達，且未來將持續加碼投資。他表示：「我們在比佛利山莊、紐約等地都有據點，但南佛羅里達的成長速度遠超其他地區。這裡已從過去的季節性市場，轉變為全年穩定運作的高消費市場。」米切爾進一步指出，當地勞動市場強勁，不僅吸引富裕階層，也帶動中產專業人士為事業機會南遷。
根據佛羅里達州州長辦公室公布的數據，2019年至2024年，佛羅里達州實質GDP成長幅度超過21%，約為同期全美平均成長率11%的兩倍。美國勞工統計局（U.S. Bureau of Labor Statistics）2023年統計顯示，佛羅里達州當年淨遷入企業數達503家，居全美之冠。佛羅里達州商會（Florida Chamber of Commerce）同年報告則指出，佛州每年因人口遷入帶來的淨所得流入約361億美元，約為排名第2的德州3倍。
房市需求不只因觀光和退休移居
多位業界領袖一致認為，南佛羅里達的吸引力已超越傳統觀光或退休移居，而是成為企業總部遷移與新創事業的首選地。杜爾表示：「來自全球的遊艇與企業參展商在體驗當地環境後，經常選擇在此設立據點，這種趨勢正持續加速。」
納夫塔利補充，南佛羅里達的房地產市場需求強勁，高端住宅與商業項目供應仍無法完全滿足市場。他說：「對購屋者與投資人來說，關鍵在於機會所在。目前需求持續成長，選擇也越來越多，這將是一個長期向上的故事。」
米切爾則預測，其集團在佛羅里達的業務有望在未來5年內翻倍成長。他表示：「這裡擁有高密度消費人口、強勁勞動市場與全年穩定客流，我們對南佛羅里達的長期發展充滿信心。」
隨著人口與資金持續湧入，邁阿密、羅德岱堡與西棕櫚灘正快速轉型為美國新一代財富與商業中心，涵蓋遊艇產業、高端餐飲、豪華房地產與企業總部等多個領域均呈現顯著擴張。
