GDP飆7.37%創15年新高！ 賴清德：超車中美日、四小龍最強！亮眼數字要讓民眾有感





《經濟學人》直言，台灣表面經濟成長亮眼，卻指出「台灣病」隱憂，背後是新台幣匯率長期低估，還點出低薪、高房價問題，大多數老百姓無法享受經濟成長的果實。兼民進黨主席的總統賴清德日前喊「許多人有錢有閒，可以買演唱會的門票」，藉此吹捧政績，3日又在民進黨中常會自豪表示，今年的經濟成長率GDP預測上修到百分之7.37，不僅僅是亞洲四小龍第一名，也贏過日本、美國，歐盟平均值，還贏過中國，創近15年來新高。執政黨的使命，就是要把亮眼的數字，轉換成人民有感的日常生活。他下令黨公職，協助執政團隊宣傳，把全民努力的經濟成績，與政府的減稅惠民措施，傳達給更多的民眾知道。

賴清德指出，行政院主計總處公布最新的經濟預測，今年的經濟成長率GDP預測上修到百分之7.37，不僅僅是亞洲四小龍第一名，也贏過日本、美國，歐盟平均值，還贏過中國，創近15年來新高。國內通膨率的預測，今年下調到百分之1.67，明年續降到百分之1.61，依照主計總處的最新推估，今明兩年的國內通膨將趨於緩和。

賴清德指出，台灣的物價能趨於平穩，經濟持續地成長，這都是全民共同努力的成果；然而，執政黨的使命，就是要把亮眼的數字，轉換成人民有感的日常生活。

賴清德表示，在「經濟果實，為全民共享」的原則下，上週四，行政院拍板通過「所得稅及貨物稅惠民措施」，明年的所得稅全面減輕，預計近700萬戶受惠；同時，政府進行貨物稅調整，讓日常的生活開支可以再調降。

賴清德說，他要拜託所有的黨公職，協助執政團隊宣傳，把全民努力的經濟成績，與政府的減稅惠民措施，傳達給更多的民眾知道。

賴清德表示，面對未來國內外的許多挑戰，執政團隊將秉持謹慎態度，持續壯大台灣，讓國人得以繼續共享經濟果實。

