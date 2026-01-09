在CES 2026正式開展前，除了三星與LG慣例會端出各種大螢幕智慧冰箱外，美國家電業者GE (奇異) 稍早也發表一款名為附帶廚房助理功能的Profile智慧冰箱 (GE Profile Smart Refrigerator with Kitchen Assistant)。

GE推新款Profile智慧冰箱，內建「條碼掃瞄器」連動Instacart服務自動補貨

這款冰箱不像競爭對手拼命把螢幕做大，而是走了一條相當「務實」的路線——在冰箱上直接內建一個條碼掃描器 (Barcode Scanner)，試圖讓補貨這件事變得跟超市結帳一樣簡單。

喝完牛奶「嗶」一下，Instacart服務直接送到家

這項被稱為「掃描加入清單」 (Scan-to-List)的功能，是這款冰箱最大的賣點。

GE的設計邏輯很簡單：當你喝完最後一滴牛奶或用完番茄醬時，手上的空瓶通常就在冰箱旁邊。此時，使用者只需拿起空瓶對準冰箱內建的掃描器「嗶」一下，該商品就會精準地加入手機SmartHQ App的購物清單中。

這份清單不僅可以讓使用者在去實體超市採購時作為參考，更整合舊金山美國零售配送業者Instacart的生鮮外送服務。也就是說，掃描完確認後，這些食材就會自動下單，並且送到使用者家門口，徹底省去了跑超市的麻煩。

FridgeFocus：用相機盯著你的蔬果

除了幫你買菜，這款冰箱也能幫使用者省錢。GE在冰箱內部導入了名為「FridgeFocus」的功能，透過嵌入在LED燈條內的攝影鏡頭，系統可以即時拍攝保鮮室 (Crisper drawers) 的快照。

這項功能主要針對那些最昂貴且易腐爛的蔬果 (例如忘記吃的草莓或生菜)。使用者甚至可以隨時透過App查看冰箱內部，避免在超市重複購買已經有的食材，或是提醒自己趕快把快過期的東西吃掉。

GE推新款Profile智慧冰箱，內建「條碼掃瞄器」連動Instacart服務自動補貨

8吋觸控螢幕 + 自動注水技術

在硬體規格部分，這款冰箱採用四門不鏽鋼設計，具備門中門 (Door-in-door) 收納空間與可調節溫度的抽屜。機身上方配置了一塊8吋觸控螢幕，可用來查看食譜、天氣，或是透過麥克風下達語音指令。

此外，GE引以為傲的飲水機技術也沒缺席。內建感測器能偵測容器大小，當使用者要裝水時，冰箱會自動注水，並且在滿杯時精準停止，不用擔心水溢出來。

上市資訊：Profile智慧冰箱預計於今年4月在美國上市，建議售價為4899美元 (約新台幣15.8萬元)。

回歸「物理」或許比 AI 更聰明？

GE這次的設計思路相當有趣。過去幾年，各家廠商都試圖用AI視覺辨識來判斷「拿了什麼出來」、「缺了什麼」，但目前的技術精準度往往不盡如人意，例如可能將優格誤判成布丁。

GE則反其道而行，用最傳統但最準確的條碼掃描來解決問題。這雖然看起來沒那麼科幻，但在實際使用場景中可能更有效率——畢竟條碼不會騙人，掃到什麼就是什麼。不過，高達4899美元的售價，加上Instacart目前主要服務範圍仍在北美，這款產品要普及到一般家庭，恐怕還有一段距離。

