G.E.M鄧紫棋宣布4月10、11、12臺北大巨蛋連唱三場 香港歌手第一人

G.E.M.鄧紫棋22日宣布將在4月10、11、12 日，一連三場於臺北大巨蛋盛大登場，是第一個唱進臺北大巨蛋的香港歌手。本次巡演已經達到149場，其中137場為體育場規模，這次來台將以2.0的升級規格跟觀眾們見面，象徵巡演歷程的全新進化，舞台規模與敘事層次全面提升，同時讓台北站成為本次巡演中備受矚目的焦點場次之一。

G.E.M.鄧紫棋在《I AM GLORIA》巡演的歷程中，她多次向樂迷剖析心路歷程；現在的她，不僅是「Get Everybody Moving」的G.E.M.鄧紫棋，更是見證過光、並渴望將光反射出去的「GLORIA」。她曾深切體會「生命中的每道裂縫，都只是光滲進的入口」，因此更期待透過巡演的音樂敘事，與現場歌迷產生深層的情感共鳴。正如她在舞台上對歌迷常說：「當你感到孤獨的時候，記住你不是一個人。」

隨著台北站的正式公布，相關宣傳亦同步於台北街頭大規模啟動。台北多處共超過30處指標地點將同步曝光演唱會主視覺，涵蓋捷運台北101/世貿站、信義區到西門町、台北車站與機場捷運，再延伸至大台北捷運五大主線共25站大型螢幕，以高覆蓋、高能見度的霸氣策略，提前讓樂迷感受《I AM GLORIA》的巡演氛圍。2月6日下午3時至5時持有永豐銀行信用卡可前往拓元售票系統優先購票、2月7日早上11點全面開賣。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導