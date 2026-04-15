Gemini個人化智慧服務在台上線 AI跨程式打造專屬行程

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（中央社記者吳家豪台北15日電）Google今天宣布人工智慧（AI）助理Gemini個人化智慧服務在台灣上線，能安全連結來自Gmail、相簿與YouTube等應用程式的資訊，為用戶打造專屬行程與推薦，同時確保隱私安全。

從今天開始，Google將逐步向符合資格的Google AI Plus、Pro和Ultra訂閱者的個人Google帳戶推出這項體驗，並預計在未來幾週內推廣至免付費使用者。

Google在官方部落格發文說明，個人化智慧服務（Personal Intelligence）擁有跨複雜來源的邏輯推理能力，以及從電子郵件或相片等特定來源擷取細節以回答問題的能力；Gemini能結合這些資訊，跨越文字、相片和影片，提供更貼近個人的回應。

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例如，當用戶規劃端午連假前往澎湖旅遊時，只需詢問Gemini，它就可以整理Gmail中的訂單資訊，結合相簿中的收藏與YouTube的觀看紀錄，生成完整行程與個人化推薦，不需在多個應用程式間切換。

連結應用程式的功能預設為關閉，由用戶選擇是否開啟、決定具體要連結哪些應用程式，並且隨時可以關閉。

針對敏感主題也設有防護機制，Gemini會盡量避免主動對用戶的健康等敏感資料做出假設，但如果用戶主動詢問，Gemini仍然可以討論這些資料。

Google強調，Gemini不會直接使用用戶的Gmail收件匣或Google相簿進行訓練。Google僅使用有限的資訊進行訓練，例如用戶在Gemini中輸入的特定提示與模型生成的回覆，藉此在未來持續提升服務的實用性。（編輯：林淑媛）1150415