Gemini個人化智慧服務在台推出！整合文影資訊 提供專屬推薦

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Gemini 「個人化智慧服務」正式在台推出！安全連結 Gmail、相簿與 YouTube，跨應用程式擷取資訊，將為你打造專屬行程與推薦，同時確保隱私安全且完全由您控管。

Google宣布，從今天開始，Google 將逐步向符合資格的 Google AI Plus、Pro 和 Ultra 訂閱者的個人 Google 帳戶推出這項體驗，並預計在未來幾週內推廣至免付費使用者。

Google Gemini 團隊指出，今年初在美國推出「個人化智慧服務」（Personal Intelligence），讓Gemini能學習對你重要的資訊，提供更貼近生活的協助；今天，正式將這項個人化的體驗帶給台灣的使用者。

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「個人化智慧服務」能安全地連結來自 Gmail 和 Google 相簿等應用程式的資訊，讓 Gemini 成為專屬的得力助手，設定流程設計得既簡單又安全，你可以完全掌控要連結哪些應用程式，且只需要一鍵就能連結 Gmail、相簿、YouTube 和搜尋等服務。

「個人化智慧服務」擁有跨複雜來源的邏輯推理能力，以及從電子郵件或相片等特定來源擷取細節以回答問題的能力；Gemini 能結合這些資訊，跨越文字、相片和影片，提供更貼近個人的回應。

舉例來說，當你規劃端午連假前往澎湖旅遊時，只需詢問 Gemini，它就可以整理 Gmail的訂單資訊，結合相簿中的收藏，與YouTube的觀看紀錄，為你生成完整行程與個人化推薦，讓你不需在多個應用程式間切換。

連結應用程式的功能預設為關閉，由你選擇是否開啟、決定具體要連結哪些應用程式，並且隨時可以將其關閉。啟用後，Gemini會存取你的資料來回答特定要求，並為你執行任務。

由於這些資料原本就儲存在 Google 系統，你不需將敏感資料傳送到其他地方，就能開始享有個人化的體驗。

Gemini 會盡可能標註或說明它從你連結來源中所使用的資訊，讓你可以進行驗證。如果它沒有標註，你可以請它提供更多資訊；如果覺得回覆不符合需求，只要當場糾正它即可。

例如，和 Gemini 說：「記住，我比較喜歡靠窗的座位」。你也可以輕鬆地在特定對話中，重新生成未經個人化的回覆，或是使用「臨時對話」（temporary chat）來進行不包含個人化資訊的交談。

舉例來說，你拍下伴手禮的照片、Gmail的住宿確認信，以及你在YouTube觀看的影片，僅會被引用於提供該次的回覆。

針對敏感主題也設有防護機制；Gemini 會盡量避免主動對你的健康等敏感資料做出假設，但如果你主動詢問，它仍然可以與你討論這些資料。

Gemini的目標是在改善使用體驗的同時，確保資料安全且受你控管。Gemini 不會直接使用你的Gmail收件匣或Google相簿進行訓練。僅使用有限的資訊進行訓練，例如你在Gemini輸入的特定提示與模型生成的回覆，藉此在未來持續提升服務的實用性。

你可以隨時調整設定、中斷 Google 應用程式的連結或刪除你的對話紀錄。

Gemini已對測試版的「個人化智慧服務」進行廣泛測試，盡可能減少錯誤，但仍無法完全避免。你可能會遇到不準確的回應，或是「過度個人化」的情況（即模型在不相關的主題之間建立了關聯）。當你發現這些情況時，可給予回應「倒讚」來提供意見回饋。

Gemini 在掌握時效性或細微語境上仍可能出現誤判，例如，看到你在 Google 相簿數百張高爾夫球場的照片，可能會讓Gemini假設你熱愛高爾夫，但你其實只是熱愛和兒子在球場相處的時光而已。若遇到這類情況，只需直接告訴 Gemini：「我其實不喜歡高爾夫」，Gemini就能調整後續的回應，更貼近你的真實偏好。

啟用後，該功能可在網頁版、Android和iOS裝置使用，並支援Gemini的所有模型。如果你在Gemini主畫面沒有看到試用邀請，可以按照以下步驟在「設定」中開啟：

1. 開啟 Gemini 並點擊「設定」 2. 點擊「個人化智慧」 3. 選擇「連結的應用程式」（如 Gmail、相簿等）

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