Gemini出狠招挖牆腳！新功能曝光讓ChatGPT用戶無痛搬家

外媒曝Google Gemini測試匯入對話功能，能將chatGPT聊天紀錄打包帶走，實現AI無痛搬家。

[Newtalk新聞] 想跳槽換AI卻卡在對話紀錄帶不走？Google準備出大招了！外媒驚爆Gemini正秘密測試「匯入對話」新功能，竟能將競品平台的聊天歷史整包打包帶走。這意味著使用者累積已久的資料庫未來將能無痛轉移，打破平台圍牆，讓「AI搬家」變得輕而易舉。

這項利器的新功能，外媒「TestingCatalog」指出，操作邏輯相當直覺簡單。未來使用者若想更換AI助理，僅需先從原有的服務平台匯出並下載聊天紀錄檔案，接著透過Gemini的介面執行上傳動作，即可完成資料搬移。

針對這項搬家工具的實際應用範圍，外媒進一步分析了測試版中的細節：

1.目前功能主要聚焦於「對話內容」的實質搬移，暫時還無法同步使用者在原平台設定的個人化偏好或已儲存的長期記憶。

2.儘管功能尚未全面，但對於有意從ChatGPT等平台轉向Gemini的用戶而言，能保留最核心的聊天歷史已是一大誘因，有效降低了跨平台轉換的心理門檻與轉換成本。

儘管Google對於新功能何時上線、具體支援哪些平台未對外宣布，但相關選項卻已在Gemini測試版選單中悄悄「露餡」。這項動作被外界解讀為功能已趨近成熟的訊號，市場普遍預期，距離正式開放用戶使用的日子應該已經進入倒數計時。

Google這波攻勢不僅是要推倒平台間的高牆，更想透過降低跳槽門檻，從競爭對手手中搶下更多用戶。除了文字對話功能大躍進，影像生成技術也迎來重要升級。Gemini計畫強化Nano Banana Pro模型，未來將支援4K高畫質圖檔下載，直接解決過去僅能輸出2K解析度的痛點，這對專業創作者來說無疑是一大利多。與此同時，面對AI造假影片氾濫的問題，Google也正秘密研發一套名為「Likeness」的辨識工具，試圖在技術戰中築起防偽防線。

