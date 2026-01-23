Gemini化身補教名師！免費「SAT模擬考」題庫上線：不只陪考還懂解題，補教業危險了？

重點一：Google 在 BETT 2026 推出 Gemini 教育解決方案，提供免費 SAT 模擬考、課堂內容輔助與圖像化教材產出，主打替教師省時、幫學生準備升學考試。

重點二：Gemini 將更深度整合 Google Classroom、NotebookLM 與 Moodle，讓老師可用 AI 快速產出作業、評量規準、簡報及資訊圖表，並依學習進度個別化教學。

重點三：Google Classroom 介面與功能全面升級，加入行動儀表板、音訊與影音作業回饋、學習標準標記與 AI 使用洞察，協助教育決策更數據化與透明。

廣告 廣告

Google 在英國教育科技展 BETT 2026 宣布，進一步強化 AI 助理 Gemini 與 Google Classroom 在教育場域的整合，希望減少老師行政與備課時間，並為學生提供更有結構的學習與升學準備工具。

這次更新中，最受關注的是在 Gemini 內上線的「全長 SAT 模擬考」，讓學生可免費隨選練習，對正在準備美國大學入學考試的國際學生而言，這等於多了一個隨時可用的線上備考平台。

編按：SAT 是美國大學常用的標準化入學考，類似「美國版學測 / 指考」，考閱讀寫作跟數學，滿分 1600 分。

經過《數位時代》測試，只要在Gemini介面輸入提示：「我想做一套SAT模擬題。」 就可以呼叫模擬考互動介面。作答結束後，Gemini 會依學生表現進行分析，標示出擅長與薄弱的領域，並對答錯題目提供逐題詳解。

Gemini可以模擬考了 圖/Gemini

Google 強調，這套服務的目標並非只是「出題」，而是讓學生在反覆練習中獲得接近家教式的一對一回饋。對於無法負擔昂貴補習課程或缺乏資源的家庭而言，免費的個人化訓練工具，可能成為彌補城鄉、階級差距的一種方式。

AI 進教室的兩難：學習輔助還是思考閹割？

為避免練習內容與正式考試脫節，Google 表示已與 The Princeton Review 等教育公司合作，讓專業團隊審閱題目與解析，確保難度與實際 SAT 水準相近。從產品設計來看，Google 明顯希望藉此建立「可信賴的 AI 家教」形象。

但在教育現場，AI 工具早已是一把雙面刃。許多教師擔心，學生若習慣把作業、練習題甚至報告內容全權交給 Gemini 或 ChatGPT，長期下來可能弱化其獨立思考與問題拆解能力。已有研究指出，當學習者過度依賴 AI 提供答案，而非自己動手推理時，其批判性思考與應對陌生情境的能力，反而會明顯下降。

在此脈絡下，即便 Google 強調這是「輔助練習工具」，如何避免學生把 Gemini 當作解題捷徑，而非養成能力的過程，將是教育現場與家長必須面對的新課題。

補教產業慘了？Google 加碼教育版圖

免費 AI SAT 模擬考的推出，也讓外界關注補教與家教市場的未來。長期以來，SAT 補習班與私人家教仰賴的是高度客製化的一對一輔導，以及對考題趨勢的掌握，並以此收取不菲的學費。當 Google 這類科技巨頭以「零學費」提供近似功能，勢必壓縮傳統業者的定價空間與存在價值。

更值得注意的是，這並非 Google 首度以 Gemini 滲透教育場景。過去該公司已推出讓教師透過 Gemini 生成「播客式音訊課程」的功能，藉由對話、故事化的音訊內容吸引 Z 世代學生注意力；同時也提供協助教師發想教案、規劃課程結構與客製化教材的工具。

從 SAT 練習到教學內容製作，Google 正試圖把 Gemini 打造成「教育工作者與學生共用的中樞 AI 助理」。對教育體系而言，這既可能是降低成本、提升教學效率的契機，也可能在缺乏明確規範與教學設計下，加劇對 AI 的過度依賴，弱化人類教師與學生在學習中的主導角色。

延伸閱讀：維基百科25歲了！累計6,500萬條目、每月15億瀏覽，現在AI巨頭紛紛為「合法乾淨」資料上門

資料來源：Google、TechChurch

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰

更多報導

黃仁勳大爆料！台積電、鴻海、緯創、廣達狂蓋50座新廠，打造史上最大半導體基礎建設

票房破十億也沒用！電影院熄燈背後：2大因素衝擊，人流回不去了？