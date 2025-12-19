Gemini唸「絕ㄇ妮」還是「絕ㄇ奈」？Google官方正確發音曝

生活中心／倪譽瑋報導

不少人會使用Gemini來工作，或是大玩AI。日前有鄉民指出，看了多部介紹影片，發現「Gemini」唸法多樣，有「絕ㄇ妮」、「絕ㄇ奈」、「絕米尼」，好奇發文提問「Gemini要怎麼唸？」引發熱烈討論。眾人的答案中，「吉米尼」、「J麼乃」等讀音都有。根據過去Google官方介紹Gemini的影片，Gemini正確唸法接近「絕ㄇ奈」。

Gemini是什麼？唸法意外成為討論焦點

Gemini是Google開發的大型AI語言模型，和旗下的「搜尋」等服務結合、效能強，可用於處理文字，例如找出處、生成文稿等；也可用在圖片方面。至於它名字的由來，「Gemini」有雙子之意，技術團隊提出「雙重性格，能快速適應人群，並從多個角度看待問題」同時也紀念NASA第二個載人太空飛行計畫：雙子星計畫（Project Gemini）。

Gemini是熱門AI之一，除了使用教學，「怎麼唸」也引起話題。近期網友在PTT上提出，自己看其他人介紹Gemini的影片，有人把「Gemini」唸成「絕ㄇ妮」，還有「絕ㄇ奈」、「絕米尼」兩大唸法，這讓他不禁好奇「正確應該要怎麼發音啊？」

Gemini怎麼唸？真的是「絕ㄇ奈 」？Google官方答案曝

鄉民們看到貼文，紛紛提出Gemini應該怎麼唸，一派人認為是，「吉米尼啦」、「給咪尼」、「G米妮」、「局米尼」；另一派則說，「接ㄇ奶」、「嚼麼奶」、「J麼乃」、「街麼奶」。

大家對Gemini的讀法不一；而根據過去Google官方發布Gemini 2.0時的影片（播出時間00:18處），「Gemini」的正確唸法是「絕ㄇ奈」或「接ㄇ奶」，不少人是唸對的。

