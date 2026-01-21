Gemini商用化加速！ API使用量5個月成長140％

【緯來新聞網】Alphabet 旗下 AI 平台 Gemini 展現強勁成長動能。根據 Google 最新內部數據，受惠於 Gemini 2.5 版本發布，其 API 使用量從 2025 年 3 月的 350 億次，在短短五個月內激增至 8 月的近 850 億次，超過 140％ 增長。這股成長浪潮不僅驗證了模型效能的提升，更直接帶動 Google 雲端 AI 業務的版圖擴張。

目前 Gemini 企業服務已累積 800 萬個訂閱戶，涵蓋 1,500 家企業及百萬名個人用戶。儘隨著 AI 營收增長，市場對儲存與資料庫的需求也同步提升，促使 AI 模型與雲端生態系的整合更加緊密。除了 AI 領域的突破，Alphabet 的核心業務依然穩健。旗下 Google 貢獻了集團 99％ 的營收，其中逾 85％ 來自廣告服務，其餘收入則分布於雲端服務、YouTube 及 Pixel 等硬體產品。



市場目光目前已鎖定於即將在 2 月 4 日公布的第四季財報。投資人將藉此評估 Gemini 的爆炸性成長，究竟能為 Alphabet 帶來多少實質貢獻。回顧去年第三季，Google 雲端營收已達 152 億美元，同比大增 34％，且 AI 相關收入已達到每季度數十億美元的規模。隨著 Google 持續優化開發者平台與企業搜尋功能，AI 模型與雲端生態系的深層整合，將成為未來獲利成長的關鍵動能。

