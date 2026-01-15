Gemini大升級！可串連YouTube、Gmail、Google相簿等個資，化身「最懂你」的專屬助理

重點一：Google 推出 Gemini「個人化智慧服務」測試版，連結 Gmail 與相簿等應用程式提供量身打造的協助。

重點二：該服務具備跨來源推理與細節擷取能力，能從私人照片或郵件中主動解決換輪胎、行程規劃等生活雜事。

重點三：隱私保護採「預設關閉」與「非直接訓練」機制，確保私人資料不被用於模型訓練且使用者擁有絕對掌控權。

Google 正式宣布推出 Gemini 的全新功能「Personal Intelligence」(個人化智慧服務)，這項目前於美國地區率先啟動的測試版服務，標誌著 AI 助理從「通曉世事」進化為「真正懂你」的里程碑。

廣告 廣告

透過安全連結 Gmail、Google 相簿、YouTube 與 Google搜尋等應用程式，Gemini 現在能根據使用者的私人資訊提供極具個人化的建議。

這項功能首波開放給美國境內的 Google AI Pro 與 AI Ultra 訂閱用戶，使用者只需簡單設定，即可讓 AI 助理主動協助處理生活細節，從搜尋車牌號碼到規劃家庭旅遊，展現出強大的跨來源推理能力。

不只助攻生產力！還是生活助理

「個人化智慧服務」的核心競爭力在於其強大的跨平台資料整合能力。在官方分享的案例中，一名車主在修車廠不確定自家 2019 年 Honda (本田) 休旅車的輪胎尺寸，Gemini 不僅能查閱公開的規格表，更主動調閱該使用者儲存在 Google Photos 中的公路旅行照片，識別出車輛型號與車牌號碼，並從 Gmail 的過往記錄中確認具體型號。

或是在規劃春假行程時，Gemini 能分析家人的興趣偏好與過去的旅行足跡，主動避開擁擠的熱門景點，轉而建議適合家庭的過夜火車之旅，甚至精確推薦適合在車上玩的桌遊。

換言之，在Gemini可以調動更多用戶的訊息後，就得以更精準的回答更涉及個人的問題。

Google 強調「個人化智慧服務」在設計之初便將隱私權視為核心。所有連結功能預設皆為「關閉」狀態，使用者必須手動選擇開啟，並能隨時決定要連結或斷開哪些應用程式。此外，Gemini 的回覆會標註資訊來源，方便使用者查核。

Google官方指出，如果你是美國用戶且符合資格，但在 Gemini 主畫面上沒看到試用邀請，可依以下指示在「設定」中開啟：

開啟 Gemini 並輕觸「設定」 輕觸「個人化智慧服務」(Personal Intelligence) 選擇「連結應用程式」(Connected Apps)（如 Gmail、相簿等）

個資全餵AI？Google承諾「去識別化」

為了消除資安疑慮，Google 承諾不會直接使用 Gmail 收件匣或 Google Photos 圖庫的內容來訓練 AI 模型，僅會使用去識別化後的特定提示詞與回覆來優化系統理解力，確保使用者的車牌、地址等敏感個資不會被系統「記住」。

目前此測試版雖功能強大，但 Google 也坦言仍存在優化空間，例如模型可能會對「人際關係變化」或「興趣的細微差別」產生誤判。例如，看到大量高爾夫球場照片，便誤以為使用者熱愛高爾夫，卻忽略了使用者其實只是陪同家人。

目前此服務僅適用於個人 Google 帳戶，不支援 Workspace 商業或教育版用戶，未來 Google 計劃將此功能推廣至更多國家及免費版用戶，並整合至 Google Search 的 AI 模式中。

延伸閱讀：美廉社揭秘：6元水、40種啤酒、250公尺內的生意，讓它穩穩活成了超市老三！

資料來源：Google、Zdnet

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰

更多報導

我的人生就這樣了嗎？4 組自我反思提示詞，幫你找到2026年前進的力量

AI人才新生存地圖！吳恩達點出「能回答兩件事」的人最貴，會寫程式不再是護身符？