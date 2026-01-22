Gemini官方發音為「絕ㄇ奈」 日本Google卻糾正：請念傑米尼

Google推出的生成式AI聊天機器人Gemini。（圖／翻攝自臉書／Google）

由Google推出的生成式AI聊天機器人Gemini，有越來越多民眾使用，但也出現不少人好奇「Gemini」正確唸法。從Google官方釋出的相關影片，發現Gemini正確發音接近「絕ㄇ奈」，以美式發音；但日本Google最近卻透過官方帳號「糾正」，稱用日文拼音念起來應該是「傑米尼」，引發網友熱議。

日本創作歌手、模特兒Reina＋World近期在社群平台X（前身為推特）發文，她一直以為Gemini應該念「傑米尼」，沒想到自己搞錯，很多人都念「絕ㄇ奈」，留言區也有不少日本網友看了嚇一跳，直言跟Reina＋World一樣念錯好久。

廣告 廣告

不過，Reina＋World的貼文被日本Google轉發，竟然「糾正」Gemini不是念絕ㄇ奈，「Gemini的日文標記為ジェミニ（傑米尼）。今後也歡迎大家這樣稱呼，我們會非常開心。」日本Google的說法讓原本念「絕ㄇ奈」的網友看不下去，質疑Google把一個詞分成兩個念法，這種區分方式只會讓用戶更混亂。

日本網友們熱議Gemini正確發音的狀況，也被台灣網友分享到網路論壇《批踢踢實業坊》（PTT），鄉民們提出各種看法，「日本發音和其他地區不一樣很常見啊」、「日本有自己的發音，不用吵了」、「英文超多念法，光是IKEA就有得吵了」。

Gemini是由Google開發的生成式AI聊天機器人，最早名字為Bard，在2024年2月8日正式更名為Gemini。去（2025）年11月Google推出Gemini 3系列，在推理、編碼與多模態能力實現顯著升級。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

馬筱梅預產期在下個月！直播證實返台坐月子 憂心1狀況直接回大陸

31歲四寶媽又懷雙胞胎！流產半個月仍腹痛 檢查驚見「第三胎」

詹能傑「把面罩讓給民眾」不幸殉職 女醫悲嘆：若不改變就是默許悲劇發生