Gemini推出個人化智慧服務：更懂你的AI助理
記者李鴻典／台北報導
Google 今（15）日發表最新部落格文章，宣布Gemini 推出個人化智慧服務，能安全地連結 Gmail、Google 相簿等應用程式，為使用者提供量身打造的協助。此功能目前正於美國推出測試版，並將陸續擴展到更多國家與地區及免費版用戶。
以下為全文：
最優秀的助理不只通曉世事，更要懂你，並協助你處理生活大小事。今天，我們回應了使用者最迫切的需求之一：現在，你只需輕按一下，就可以連結 Google 應用程式，讓 Gemini 變得更加個人化。這項功能目前正以測試版形式在美國率先推出，標誌著我們邁向讓 Gemini 更個人化、更主動且更強大的下一步。
「個人化智慧服務」(Personal Intelligence) 能安全地連結 Gmail 和 Google 相簿等應用程式中的資訊，讓 Gemini 提供對你獨具意義的協助。開啟此功能後，你可以完全掌控要連結哪些應用程式，而每一個連結都能讓體驗再升級。只需一個步驟，就能串聯 Gmail、Google 相簿、YouTube 和 Google 搜尋，我們也特別將設定流程設計得既簡單又安全。
大家如何使用這項功能
「個人化智慧服務」有兩大核心優勢：跨來源的推理能力，以及從電子郵件或照片中擷取特定細節來回答問題的能力。它通常會結合這兩者，跨足文字、照片和影片，提供量身打造的答案。
自從我透過「個人化智慧服務」連結各個應用程式後，日常生活變得輕鬆許多。舉例來說，兩週前我們家 2019 年的 Honda 休旅車需要換輪胎。在修車廠排隊時，我才發現我不清楚輪胎尺寸。於是我問了 Gemini。雖然現在任何聊天機器人都能查到輪胎規格，但 Gemini 做得更多。它參考了我在 Google 相簿中全家去奧克拉荷馬州公路旅行的照片，主動建議了不同的選項：一款適合日常駕駛，另一款則適合全天候路況。接著，它還整齊地列出了每款輪胎的評價和價格。當我走到櫃檯時，需要提供車牌號碼。我不必費神翻找照片或放棄排隊跑回停車場，直接問 Gemini 就好了。它從 Google 相簿的一張照片中擷取了七位數的車牌號碼，還透過搜尋 Gmail 幫我確認了車款的具體型號。就在彈指之間，問題迎刃而解。
除此之外，我也在書籍、節目、服飾和旅遊方面獲得了許多絕佳建議。就在這週，它在規劃我們即將到來的春假行程上表現得非常出色。透過分析 Gmail 和相簿中我們家人的興趣和過去的旅行，它避開了人擠人的熱門景點，反而建議了一趟過夜火車之旅，以及我們可以在旅途中玩的特定桌遊。
運作原理與我們的隱私權方針
我們在打造「個人化智慧服務」時，始終以隱私為核心。連結應用程式的功能預設為關閉：你必須主動選擇開啟，並決定要連結哪些應用程式，隨時都能關閉。啟用後，Gemini 會存取你的資料來回應你的具體需求並為你執行任務。由於這些資料原本就已安全地儲存在 Google，你不需要將敏感資料傳送到其他地方就能開始享受個人化體驗，這是一個關鍵的差異點。
你也不必猜測答案是從哪裡來的：Gemini 會嘗試標註或解釋它引用了哪些連結來源的資訊，以便你進行驗證。如果它沒有標註，你可以要求它提供更多資訊。如果覺得回應不太對勁，你可以當場更正（例如：「記得喔，我比較喜歡靠窗的座位」）。你也可以針對特定對話輕鬆重新產生不含個人化內容的回應，或是使用「暫時性對話」(Temporary chats) 來進行不含個人化功能的交談。
我們也針對敏感主題設有防護機制。Gemini 的目標是避免對你的健康等敏感數據做出主動假設，但如果你主動詢問，它仍會與你討論這些數據。
我們的目標是在改善你的體驗的同時，確保你的資料安全並由你掌控。Gemini 在設計時就將隱私納入考量，不會直接使用你的 Gmail 收件匣或 Google 相簿圖庫來訓練模型。我們僅使用有限的資訊（例如 Gemini 中的特定提示詞和模型的回應）來訓練，以隨時間改善功能。
以我的休旅車為例，這意味著我們公路旅行的照片、相簿中的車牌照片以及 Gmail 中的郵件，都不會被直接用來訓練模型。它們僅是被引用來提供回覆。我們在採取步驟過濾或模糊化我與 Gemini 對話中的個人數據後，才使用我的特定提示詞和回應等內容來訓練模型。簡而言之，我們不會訓練系統去「記住」你的車牌號碼；我們是訓練系統去「理解」當你詢問車牌時，我們能夠協助你找到它。
你可以在此處閱讀更多關於我們隱私權方針的資訊。你可以隨時調整設定、中斷連結 Google 應用程式，或刪除你的對話記錄。
協助我們持續改進
我們已經對個人化智慧服務的測試版進行了廣泛測試以盡量減少錯誤，但尚未能完全消除它們。你可能會遇到不準確的回應或「過度個人化」的情況，即模型在不相關的主題之間建立了連結。當你看到這種情況時，請給予該回應「倒讚」以提供意見回饋。
Gemini 也可能在時間點或細微差別的掌握上遇到困難，特別是關於關係變化（如離婚）或你的各種興趣。例如，看到數百張你在高爾夫球場的照片，可能會讓它誤以為你熱愛高爾夫。但它可能忽略了細微之處：你並不愛高爾夫，你是因為愛你的兒子才在那裡陪他。如果 Gemini 弄錯了，你只需直接告訴它（例如：「我不喜歡高爾夫」）。
這些領域以及更多細節仍處於積極研究和改進階段。
如何取得具備「連結應用程式」功能的「個人化智慧服務」
從今天開始，此功能將在未來一週內陸續向美國符合資格的 Google AI Pro 和 AI Ultra 訂閱用戶推出。啟用後，它將可在網頁版、Android 和 iOS 上運作，並適用於 Gemini 模型選擇器中的所有模型。我們從這個有限的群體開始是為了學習與優化，但隨著時間推移，我們將擴展到更多國家/地區以及免費版用戶。這項功能也即將在 Google 搜尋的 AI 模式中推出。請注意，此測試版功能目前僅適用於個人 Google 帳戶，不適用於 Workspace 商業、企業或教育版用戶。
如果你是美國用戶且符合資格，但在 Gemini 主畫面上沒看到試用邀請，你可以依照以下指示在「設定」中開啟：
開啟 Gemini 並輕觸「設定」
輕觸「個人化智慧服務」(Personal Intelligence)
選擇「連結應用程式」(Connected Apps)（如 Gmail、相簿等）
我們期待聽到你的使用心得。
本文作者：Google Labs、Gemini 暨 AI Studio 副總裁 Josh Woodward
