Gemini推出「個人化智慧服務」 連結Gmail與相簿打造專屬AI助理

【記者趙筱文／台北報導】Google近日宣布推出「個人化智慧服務（Personal Intelligence）」測試版，讓Gemini在使用者同意的前提下，可連結Gmail、Google相簿、YouTube與搜尋紀錄等Google應用資料，提供更貼近個人生活情境的回應與建議。該功能目前已於美國率先向Google AI Pro與AI Ultra訂閱用戶開放，並將於未來逐步擴展至更多國家與免費用戶。

Google表示，「個人化智慧服務」的核心在於跨來源推理能力與精準擷取資訊。Gemini不只理解使用者當下的提問，還能在適當情境下，整合電子郵件、照片、影片與搜尋行為，提供量身打造的答案。舉例來說，當使用者臨時需要查詢車輛資訊時，Gemini可從Google相簿中的照片辨識車牌，並透過Gmail搜尋相關信件確認車款細節，同時結合過往旅行紀錄，主動推薦合適的產品或方案，而不只是給出制式規格資料。

在實際應用上，Google也強調這項功能不僅適用於生活瑣事查詢，還能延伸至旅遊規劃、書籍與影視推薦、購物建議，甚至協助使用者發掘新的興趣或活動。Gemini首頁也將新增「For you」個人化提示，主動推薦符合使用者偏好的查詢方向，進一步降低操作門檻。

針對外界高度關注的隱私問題，Google指出，「個人化智慧服務」預設為關閉狀態，使用者必須自行選擇要連結哪些應用程式，並可隨時中斷或關閉功能。相關資料僅在回應當下被引用，不會直接用於訓練AI模型。Google強調，Gemini訓練所使用的是經過過濾或模糊化處理的提示詞與回應內容，而非Gmail信件或Google相簿中的原始資料，並刻意避免主動推論健康等敏感資訊。

不過Google也坦言，測試版仍可能出現判斷失誤或「過度個人化」的情況，例如因照片數量而誤判使用者興趣。對此，使用者可即時更正偏好，或選擇重新產生不含個人化內容的回應，並透過回饋機制協助系統持續調整。

整體來看，Personal Intelligence被視為Gemini從「通用型 AI 助理」邁向「個人專屬助理」的重要一步。在生成式AI助手競爭日益激烈的情況下，Google試圖以既有的應用生態與資料整合優勢，打造更貼近日常生活的AI體驗，同時也將隱私與使用者控制權作為關鍵差異點。

