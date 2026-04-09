Gemini新功能「notebooks」上線！串接NotebookLM，讓你把對話、文件整理成專屬AI知識庫

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重點一：Google 推出全新「notebooks」功能，將 Gemini 與 NotebookLM 的對話與檔案集中管理，成為跨產品的個人知識庫，專攻複雜、長期專案管理與學習情境。

重點二：使用者可在 Gemini 建立 notebook，搬移既有對話、加入文件與 PDF，並設定客製化指令，Gemini 會結合手動選定來源與網頁搜尋，提供更精準回應。

重點三：notebooks 將於本週率先在網頁版開放 Google AI Ultra、Pro、Plus 訂閱用戶，後續擴展至行動裝置、更多歐洲國家與免費用戶，但不開放 18 歲以下與 Workspace、Education 帳戶。

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Google 為旗下生成式 AI 應用 Gemini 新增全新「notebooks」功能，針對需要長期研究和深度整理的專案與學習情境，強化與 NotebookLM 的整合。過去使用者在 Gemini 中準備考試、研究新興主題或追蹤多階段計畫時，往往需在多個對話與檔案間切換，如今可透過 notebooks 建立一個專屬空間，將相關聊天記錄與參考資料集中管理。

Google 將 notebooks 定位為跨產品共享的個人知識庫，讓使用者在 Gemini 與 NotebookLM 間無縫切換，讓同一組資料可對應不同 AI 工具，降低資訊分散與重複上傳的成本。

一鍵建立 notebook：集中對話、檔案與客製指令

使用者只需在 Gemini 側邊欄點選「New notebook」，即可為每一個主題或專案建立獨立的知識空間。除了新開啟的對話外，既有與 Gemini 的聊天紀錄也能被搬移進特定 notebook，避免重要討論散落在不同聊天室而難以追蹤。同時，使用者還可以將與專案相關的文件與 PDF 上傳到 notebook，並針對該 notebook 設定專屬的客製化指令，例如指定語氣、輸出格式，或要求 Gemini 回答時必須優先引用特定來源。

當使用者完成資料與指令設定後，Gemini 回應時會參考挑選的來源，同時結合自身的網頁搜尋能力，產出較貼近實際需求的答案。適用情境包括研究所申請、課堂筆記整理、長期學習計畫等，皆可透過 notebooks 把相關對話與資料集中在同一個入口管理，減少遺漏與重複詢問的情況。

與 NotebookLM 雙向同步：訂閱方案率先開放

notebooks 的另一大重點是與 NotebookLM 的雙向同步。一旦使用者在 Gemini 中替某個主題建立 notebook，並加入檔案或其他來源，這些內容會自動出現在 NotebookLM 之中；反之，若在 NotebookLM 裡補充新的來源，Gemini 裡對應的 notebook 也會同步更新。

Google 強調，這樣跨產品的同步讓使用者能同時運用兩款工具的差異化功能，例如在 NotebookLM 中為課堂筆記產出影音摘要（Video Overview）後，再回到 Gemini 要求根據同一批資料寫出報告大綱或練習題。

Google 計畫自本週起，先在網頁版向 Google AI Ultra、Pro 與 Plus 訂閱用戶開放 notebooks，接著逐步擴展至行動端裝置、更多歐洲國家以及免費用戶。不過，官方同時註明，未滿 18 歲的帳戶，以及 Google Workspace 與 Education 版本帳戶目前不在此次開放範圍內。

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資料來源：Google

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 黃若彤

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