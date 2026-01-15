Gemini正式啟動「個人化智慧服務」測試版 一鍵串聯Gmail、相簿與搜尋

〔記者邱巧貞／台北報導〕Google旗下生成式AI助理Gemini推出全新升級。Google宣布，正式啟動「個人化智慧服務(Personal Intelligence)」測試版，讓Gemini能以「一鍵連結」的方式，安全串聯 Gmail、Google 相簿、YouTube與Google搜尋等核心應用，這項功能目前率先在美國推出。

Google指出，「個人化智慧服務」的核心，在於讓Gemini能跨應用程式推理，並從文字、照片與影片中擷取關鍵細節，提供更具情境感的回應。使用者可自行決定要連結哪些應用程式，且所有連結皆採取預設關閉、主動開啟制，確保使用者對資料擁有完整掌控權。

官方舉例，當使用者在修車廠臨時需要確認自家2019年Honda休旅車的輪胎尺寸時，Gemini不僅能提供制式規格查詢，還能進一步參考Google相簿中過往的家庭公路旅行照片，主動建議適合日常駕駛或全天候路況的不同輪胎選項，並整理評價與價格清單。甚至在需要提供車牌號碼時，Gemini也能從相簿照片中擷取資訊，並透過Gmail確認車款細節，讓原本繁瑣的流程在短時間內完成。

此外，使用者也不必猜測答案是從哪裡來的，Gemini會嘗試標註或解釋它引用了哪些連結來源的資訊，以便使用者進行驗證，若回應出現偏差，也可即時更正或改用「暫時性對話」模式，避免啟用任何個人化功能。Google亦強調，Gemini不會直接使用Gmail收件匣或Google相簿內容來訓練模型。

Google坦言，測試版仍可能出現誤判或過度個人化的情況，特別是關於關係變化(如離婚)或各種興趣，例如因照片數量而誤解使用者的興趣。

在推出時程上，Google表示將於未來一週內陸續向美國符合資格的Google AI Pro與AI Ultra訂閱用戶開放，支援網頁版、Android與iOS，並適用於Gemini模型選擇器中的所有模型。

初期將從有限用戶群開始學習與調整，未來將逐步擴展至更多國家與免費版用戶，並計畫導入Google 搜尋的AI模式中。不過，目前該功能僅適用於個人Google帳戶，尚未開放給Workspace的商業、企業與教育用戶。

