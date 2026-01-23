Gemini究竟怎麼唸？日官方解釋引熱議

生活中心／林依蓉報導

由Google推出的生成式AI聊天機器人「Gemini」近期使用人數快速攀升，卻意外掀起一場「發音之爭」，不少網友好奇這個名字究竟該怎麼念。從Google官方公開的相關影片來看，「Gemini」採用接近美式的發音方式，聽起來類似「絕ㄇ奈」。不過，日本Google近日卻在官方社群帳號上提出不同說法，表示若以日文讀音，應唸作「傑米尼」。同一名稱出現2種官方版本，隨即引發網友熱烈討論。

從Google官方的相關影片來看，Gemini是偏向美式的「絕ㄇ奈」發音。(示意圖，非關此新聞／翻攝自Youtube「Google」）





由Google推出的生成式AI聊天機器人「Gemini」近期使用人數持續成長，而其名稱究竟該如何發音，也意外成為網友關注的焦點。從Google官方的相關影片來看，Gemini是偏向美式的「絕ㄇ奈」發音。不過，日本創作歌手兼模特兒Reina＋World近日在社群平台X發文坦言，自己一直以來都將其唸作「傑米尼」，得知美式讀音後感到相當震驚。貼文曝光後也釣出不少日本網友附和，紛紛直呼「原來自己也念錯這麼久」。有趣的是，該貼文竟被日本Google官方帳號轉發，並回應表示「Gemini的日文標記為ジェミニ（傑米尼），今後也歡迎大家這樣稱呼，我們會非常開心」。官方雖然大方認證了在地讀法，但也讓許多用戶感到困惑，不知該遵循哪種版本才好。





過去台灣在社群平台Threads上也曾出現相關討論，不少網友認為發音其實沒有標準答案。（圖／翻攝自Threads）









事實上，過去台灣在社群平台Threads上也曾出現相關討論。有網友發文質疑，為何許多台灣人常將Gemini唸成「傑米尼（街咪你）」，認為「街麼奶」才更正確。貼文一出，立刻引發熱烈回應，不少網友認為發音其實沒有標準答案，留言表示「本來就有兩種發音，都算正確，不用堅持只有自己習慣的口音才是唯一正確」、「看你以美式英文為主，還是字本身原出處為主，就會有不同的唸法」。也有人認為這類商標的唸法往往隨官方定義或地區而有所差異，就像IKEA該唸「一」開頭還是「唉」開頭一樣，始終沒有定論。

















