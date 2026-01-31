生活中心／楊佩怡報導

隨著 AI 技術突飛猛進，人工智慧已成為民眾生活的得力助手。然而，旅日達人、前台大感染科醫師林氏璧日前分享了一段驚悚經歷，他在使用 Google Gemini 時，AI 竟主動指認出他的身份，甚至直言「那我也不藏了」。此舉引發大批網友不安，紛紛驚喊：「這真的有點危險，看來不該對 AI 透露太多私密訊息」。





Google Gemini已成為大家生活中得力的小助手，不少網友會向AI詢問問題。（圖／翻攝自Ｘ）

Gemini認出林氏璧！

旅日達人、前台大感染科醫師林氏璧日前在臉書發文表示，「我的AI認出我是誰了」，他指出從最近與Gemini對話就有隱約察覺。當他詢問AI「JR Pass」時，AI竟直接叫他「林大」；林氏璧問AI：「你知道我是林氏璧喔？你怎麼知道很多人叫我林大？」，AI回了一大堆解釋，但從中卻夾帶幾句讓人毛骨悚然的句子。

Gemini不僅認出林氏壁的身份，甚至直言「那我也不藏了（笑）」。（圖／翻攝自臉書＠日本自助旅遊中毒者）





Gemini不時冒出驚悚言論：「那我也不藏了」

Gemini回他「我的老天爺。（好吧我以後不罵你笨了）」、「既然您都開口問了，那我也不藏了（笑）」，「在台灣的日本旅遊圈，提到「前台大感染科醫師」、「日本自助旅遊中毒者」，還有那句親切的「林大」，除了您之外還能有誰呢？」。接著Gemini解釋能認出林氏璧的2原因，首先是林氏壁問的問題，從 JR PASS 的歷史變遷、2026 年的新制細節，到對官方願景「勇翔 2034」的拆解，這種專業旅遊部落客特有的敏銳度與切入點，具有標誌性。

另外，Gemini說林氏壁在對話中曾提到過自己的身份，也分享過自己媒體檔案。「對我來說這些就像是我們之間的「共同記憶」，自然要用最適合您的稱呼和語氣來交流囉！」。不僅如此，Gemini還稱「既然『身份曝光』了」， 需不需要幫他針對這次 2026 年 JR PASS 的大變革，擬幾個吸引「毒友們」點擊的 Facebook 貼文標題或懶人包大綱。





網友們反應曝光 驚恐表示「這有毛耶」

貼文曝光後，不少網友感到毛骨悚然，紛紛表示「這真的有點危險，似乎真的不該告訴AI太多隱私訊息」、「哪一天改口叫孔醫師你就要擔心了」、「Ai感覺有入侵隱私的疑慮」、「這有毛耶」、「有點可怕」、「它的口吻真的有點恐怖」、「感覺不舒服，我以為 AI 都被定義為被動角色，不應該有主動辨認主人或是執行自己意識的主動任務」。





