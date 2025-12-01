Gemini超車「馬斯克AI慘輸」放大招！靠18禁1功能突圍

生活中心／綜合報導

近年來 AI 技術飛速發展，從 ChatGPT 到各種生成式工具都悄悄融入日常，而由 Elon Musk 砸資金打造的 Grok 也成為話題焦點。網紅 Cheap 在臉書分享使用心得時，直言 Grok 的整體能力完全追不上主流AI，但「18禁相關的表現」超強，甚至笑稱強度勝過成人片，認為馬斯克乾脆以「打不贏就走偏門」的方式搶市場，「這或許不講武德，但絕對看準人性」。





Gemini超車「馬斯克AI慘輸」放大招！網紅實測「靠18禁1功能」突圍

Cheap發文大讚 Gemini 的發展速度驚人，他表示自己這幾天密集測試後的心得是：「真的沒必要再回去用 ChatGPT，會浪費時間」。示意圖非關本新聞事件（圖／翻攝自Pexels）

Cheap發文大讚 Gemini 的發展速度驚人，他表示自己這幾天密集測試後的心得是：「真的沒必要再回去用 ChatGPT，會浪費時間。」不論文字能力或生成圖片的水準，Gemini 在他心中都已全面超車。他示範只用一句「手繪台灣辦公室四大神獸」就能得到精準手繪風作品，還感嘆中文能力「已經被完全破解」，甚至半開玩笑地問：「我們還有幾集可以逃？」

至於Grok，他毫不客氣地形容：「真的很爛，爛到看不到前兩名的車尾燈。」但話鋒一轉，他指出 Grok 最大賣點竟是「能聊色、能生色圖」，雖然訂閱費一個月要價 900 元，卻依舊吸引不少使用者，包含他本人都掏錢，因為「黃色內容非常強」甚至比成人片還猛。他笑稱，馬斯克選擇讓 Grok 朝成人內容開發，既是另類策略，也反映市場邏輯：「人類永遠會為色色內容買單」。









原文出處：Gemini超車「馬斯克AI慘輸」放大招！網紅實測「靠18禁1功能」超頂突圍

