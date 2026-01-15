Gemini邁向個人化 AI連結Gmail與相簿更懂用戶

（中央社記者吳家豪台北15日電）Google今天宣布推出人工智慧（AI）模型Gemini的個人化智慧服務（Personal Intelligence），先在美國推出測試版，能安全連結Gmail、Google相簿等應用程式，為用戶提供量身打造的協助。

Google Labs、Gemini暨AI Studio副總裁伍德華（Josh Woodward）在官方部落格發文說明，「個人化智慧服務」有2大核心優勢，包括跨來源的推理能力，以及從電子郵件或照片中擷取特定細節來回答問題的能力。它通常會結合這兩者，跨足文字、照片和影片，提供量身打造的答案。

伍德華以2週前自己家中Honda休旅車需要換輪胎的經驗為例，雖然現在任何聊天機器人都能查到輪胎規格，但Gemini做得更多，它參考了伍德華在Google相簿中全家去奧克拉荷馬州公路旅行的照片，主動建議不同的選項；其中一款適合日常駕駛，另一款則適合全天候路況，接著Gemini還列出每款輪胎的評價和價格。

伍德華指出，「個人化智慧服務」連結應用程式的功能預設為關閉，使用者必須主動選擇開啟，並決定要連結哪些應用程式，隨時都能關閉。Gemini會嘗試標註或解釋它引用哪些連結來源的資訊，以便使用者進行驗證。

從今天開始，Gemini「個人化智慧服務」將在未來一週內，陸續向美國符合資格的Google AI Pro和AI Ultra訂閱用戶推出；啟用後可在網頁版、Android和iOS上運作，並適用於Gemini模型選擇器中的所有模型。這項功能未來將擴展到更多國家、地區及免費版用戶，也將在Google搜尋的AI模式中推出。（編輯：張良知）1150115