Gemini 3太夯！ Google要限縮免費使用次數
Google最新發布的Gemini 3 Pro與Nano Banana Pro（即Gemini 3 Pro Image）推出後太夯，需求大增，導致 Google近日限制免費用戶可使用的功能範圍。
根據外媒《9to5Google》報導，Gemini 3 Pro上線初期，免費用戶（未訂閱Google AI方案者）每日可使用5次提示指令（prompt），與先前Gemini 2.5 Pro的限制相同；圖片生成功能部分，則可使用Nano Banana Pro（Gemini 3 Pro的影像功能）生成與編輯，每日上限為3張圖片。
然而，Google近期悄悄更新規則，免費用戶如今僅保證擁有「基本存取權」，並標註「每日使用量可能會頻繁變動」，顯示Google正因應大量需求調整容量，這最可能意味著限制縮減。
同時，Nano Banana Pro的圖片生成額度也被改為「每日2張」，Google並在說明中特別註記「圖片生成與編輯需求極高，限制可能頻繁調整，並於每日重置」。
報導指出，被譽為「最強AI筆記神器」的NotebookLM於本週二也「暫時回溯存取權限」，停止免費用戶使用由Nano Banana Pro驅動的全新Infographics（資訊圖表）與Slide Decks（簡報生成）功能，並對付費Pro 用戶加上額外限制。Google表示，由於需求過大，目前出現容量壓力，「但我們會盡快恢復正常」。
這兩項新功能位於NotebookLM的Studio分頁。資訊圖表可根據資料來源快速生成高品質視覺化摘要，並提供橫式、直式、方形等版面與不同細節程度可選；簡報生成則支援製作簡潔版、標準版或詳細版版本。此外還可在提示欄輸入風格、色彩與重點方向。
目前，Google並未調整Gemini應用程式中AI Pro或Ultra訂閱方案的使用上限。
（封面圖／翻攝《Google》官網）
Gemini 3碾壓對手！ Google執行長笑：終於可以睡覺了
Gemini 3.0橫空出世 TPU成新寵兒？ 專家：台廠最後大贏家
