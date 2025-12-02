Gemini 3太強！美媒揭OpenAI發「紅色警戒」

▲華爾街日報披露，OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)針對員工發布紅色警戒內部備忘錄，強調要迅速提升ChatGPT效能。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] Google於11月19日正式發布第三代旗艦AI模型Gemini 3.0，震撼全球使用者，也讓競爭對手人工智慧新創公司OpenAI危機感加劇。美媒《華爾街日報》披露，OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)針對員工發布紅色警戒內部備忘錄，強調要迅速提升ChatGPT效能。

根據《華爾街日報》報導，一份內部備忘錄顯示，奧特曼週一告訴員工，公司正在啟動一項「紅色警報」，以提高 ChatGPT 的效能，並因此推遲其他產品的發布。

報導提到，奧特曼表示，OpenAI其聊天機器人的日常體驗方面還有更多工作要做，包括改善用戶的個人化功能、提高速度和可信賴度，以及使其能夠回答更廣泛的問題。

這份公司內部備忘錄明確顯示了OpenAI正面臨來自競爭對手的壓力，競爭對手已經縮小了OpenAI在人工智慧競賽中的領先優勢。尤其令奧特曼擔憂的是Google，上個月發布了新版Gemini人工智慧模型，該模型在基準測試中超越了OpenAI，並推動這家搜尋巨頭的股價飆升。

自從8月發布圖像生成器Nano Banana以來，Gemini的用戶群一直在成長。Google表示，其每月活躍用戶數從7月的4.5億增加到10月的6.5億。 OpenAI也面臨來自Anthropic的壓力，後者在企業客戶中越來越受歡迎。

OpenAI承諾未來將投入數千億美元用於資料中心建設，但能否在近期將這些投資轉化為可觀的收益，引發許多擔憂，已在股市引發震盪。OpenAI目前仍非股票上市公司，倚賴私募投資人持續押注；財務長佛萊爾（Sarah Friar）在11月《華爾街日報》的Tech Live大會上表示，短期內沒有首次公開發行（IPO）的打算，但其命運與輝達、微軟和甲骨文等公司的命運綁在一起。

奧特曼表示，OpenAI將延後其他項目的開發，例如廣告、用於醫療和購物的AI助理，以及名為Pulse的個人助理。他鼓勵團隊成員進行臨時項目調動，並表示公司將指示負責改善ChatGPT的員工每天召開例會。週一晚間，OpenAI的ChatGPT負責人杜利（Nick Turley）在X平台上表示，該公司目前專注於發展其聊天機器人，同時使其「更加直觀和個人化」。

