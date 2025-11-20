Gemini 3橫空出世 OpenAI會變爛尾樓？ 專家揭輝達伏筆





Google日前正式推出Gemini 3模型，包含AI Mode（搜尋）、Gemini App、開發者和企業端都將導入，對此前Google軟體工程師、愛卡拉執行長程世嘉直言，Google把Gemini 3全生態上線幾乎宣判一堆新創公司死刑，情況如同當初OpenAI以橫掃千軍的方式震撼業界，但OpenAI只是開啟AI大戰，Gemini 3卻是讓競爭者看不到車尾燈，並且挑戰OpenAI的主導地位，「OpenAI雖然打開了AI新世界的大門，但最後衝進去佔領城池的是別人」。

廣告 廣告

程世嘉在臉書發文表示，Google把Gemini 3全生態一推上線，又宣判一堆新創公司的死刑，類似情況好比三前年ChatGPT橫空出世，當時他曾思考這種局面是否能參考先例，但迄今沒有答案，原因在於OpenAI是史上擴散最快的網路服務，速度之快前所未見，直到Gemini 3上線後才開始有比較對象，而OpenAI現在的角色好比當年的Netscape。

根據他描述，Netscape當時就跟OpenAI一樣，打造出第一個快速擴散的網路瀏覽器，將全世界帶進網際網路的新階段，一度也是呼風喚雨不可一世，但在OpenAI上線後影響力下滑，市場定位飽受威脅，雖然還是受到歡迎，也證實人們確實有「上網」的需求，但隨著微軟把Internet Explorer免費綁進Windows作業系統一起販售，這項操作帶給Netscape致命一擊，迫使Netscape拚命投入上市後取得的鉅額資金，並且設法建立自己的數位生態，但最後還是被免費的IE給絞殺，情況與現在相似，相較於OpenAI，Google手握自研的TPU可採用最低的成本做推理，還握有Gmail和Google Maps以及Google Cloud等市占率超高的通道，能夠切進企業用戶、開發者生態也早已累積超過20年的底氣，這些都是Google的競爭優勢。

程世嘉指出，Google上線 Gemini 3模型如同當年微軟把IE免費綁進Windows，打的是一場生態系和基礎設施戰爭，同樣把Gemini用最低成本的方式綁到無所不在的通路和生態，並且全面絞殺OpenAI，反觀OpenAI最仰賴的命脈ChatGPT的性能，現在也輸給Gemini 3，因此投資人沒理由再對OpenAI 能先做出AGI的要錢話術感到樂觀。

面對外界好奇AI是否泡沫化？程世嘉指出，回顧Netscape的歷史就能知道答案沒有一定，難免會存在泡沫，例如網際網路當年就有泡沫，但留下超強的基礎設施，並且催生出Big Tech，就連微軟也存活至今，「所以AI大戰的終局，很大可能就是跑在最前面的OpenAI泡沫掉，但這幾年和未來的AI鉅額投資，全世界會像當時的網際網路，搭建出新一代的AI智慧基礎設施，因此硬體和基礎設施公司還有很長的好光景可走，這部份並不會泡沫化。」

他總結表示，OpenAI等於開啟一場還沒打完的AI大戰，但Gemini 3是直接讓其他對手快要看不到車尾燈，有了Netscape的先例能發現，「OpenAI 接下來的發展將非常有可能步上 Netscape 當年的發展軌跡：雖然打開了AI新世界的大門，但最後衝進去佔領城池的是別人，無論如何，這是一場Good Game，但這兩個G，也是Google的兩個G。」

（封面示意圖／Pexels）

更多東森財經新聞報導



低單價回不去了！ 台北晚一年買「每坪得多付20萬」

輝達財報一片叫好！ 《大賣空》貝瑞再示警：混淆價值創造

獨家／阿堂鹹粥變無名鹹粥？招牌悄悄換、商標也易主