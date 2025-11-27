Gemini 3碾壓對手！ Google執行長笑：終於可以睡覺了





Google執行長皮查伊 Sundar Pichai ，在最新推出的Podcast《Google AI：Release Notes》中，深度闡述了公司在AI領域的「全堆棧」（Full-Stack）策略，並將新一代的Gemini模型定位為貫穿Google所有產品的關鍵主線。皮查伊強調，當前的產品發布只是這項宏大長期願景的第一步。在Gemini 3衝出亮眼成績後，執行長皮查伊鬆了口氣，喊話團隊「終於可以補個眠了」。

皮查伊表示，他親眼見證了過去幾週Google團隊幾乎「每天都在發布新東西」，並對此感到興奮。「看到 Gemini 就像是貫穿我們幾乎每一個產品的主線，全部整合在一起，真的非常特別。」皮查伊談道，他認為Gemini是一種非常清楚的體現，體現了AI優先策略的意義，它正在改進從搜尋到YouTube、雲端等所有服務。

對於近期發布的Nano Banana Pro及其引發的熱潮，皮查伊認為這體現了驚人的「潛在創造力」。他特別提到該模型透過資訊圖表功能，能夠「壓縮資訊並以更易消化的方式呈現給世界」，這體現了Google讓資訊「普遍可及」的使命。

皮查伊觀察到，AI工具正在大幅降低創造和編程的門檻：「就像網際網路讓更多人成為作家，YouTube讓更多人成為創作者一樣，AI 工具讓編程變得更容易入門。」

展望未來十年，皮查伊堅信持續的長期賭注至關重要。除了AI之外，他列舉了公司在基礎科學和新興業務的重大投資：

量子計算： 「我認為在大約5年後，我們將對量子計算抱持著如今天對AI 一樣的熱切興奮，希望如此。」

太空數據中心： 他提到兩週前宣布的Project Suncatcher，即「在太空中建立數據中心」。他承認這是一個「登月計畫」，但鑑於未來對運算量的巨大需求，「它就開始變得有意義了。」

新興業務： 他還提到Waymo正進入「轉折點」，以及在Isomorphic Labs、無人機送貨和機器人技術方面等令人興奮的工作。

(封面圖／截自Google)

