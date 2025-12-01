Gemini 3 翻轉戰局！DeepMind技術長揭「團隊轉型3關鍵」：如何2年半內從落水狗變ChatGPT勁敵？
現在誰是 AI 市占率之王？根據 Similarweb 統計至 2025 年 9 月的最新報告，若看過去三年的全球造訪數，市場主角一直是 ChatGPT，大約吃下近 80% 的流量。其他像 Gemini、DeepSeek、Claude、Perplexity、Grok、Copilot 雖在慢慢長大、彼此分散一些注意力，但加總起來仍不敵 ChatGPT。
值得注意的是，Google 最新 AI 模型「Gemini 3」已正式上線，並同步導入所有核心產品。據官方資料，Gemini App 每月活躍使用者已突破 6.5 億，AI 摘要的每月觸及更達約 20 億使用者；企業端方面，逾 70% 的 Google Cloud 客戶使用其 AI 產品，開發者累計約 1,300 萬。
換言之，伴隨模型能力升級，Gemini 3 形成了 2025 年下半年最受關注的 AI 使用熱潮。
那麼，Google 和 DeepMind這支曾經的 AI 先鋒，如何在啟動 Gemini 計畫後的短短兩年半內，憑藉最新的 Gemini 3 Pro 等模型的發布，重新回到AI之戰的牌桌中央？
曾經的 AI 科研王者，一度被 ChatGPT 打成落水狗
DeepMind 的 CTO、如今身兼 Google 首席 AI 架構師的 Koray Kavukcuoglu，近期在官方訪談中坦率承認，這家世界頂尖的 AI 實驗室曾一度處於追趕狀態：「坦白說，在很長一段時間裡，我們都在追趕（it has been a catchup for a long time）。」
在 LLM 時代的開端，Google 與 DeepMind 面臨的，不僅是技術挑戰，更是一場深刻的文化與組織衝突。這是「研究王者」，原本習慣用頂級論文定義進步，卻突然被捲入以產品迭代與用戶體驗為圭臬的「商業世界」的故事。
Koray 直言不諱地描述了當時的錯愕。儘管 Google 擁有深厚的 AI 研究傳統，但在將 LLM 大規模產品化這件事上，團隊一度「並不知道如何做很多事情」（“we don’t know how to do a lot of things”）。這種落後感，來自於「研究者心態」被市場閃電般的節奏打破：過去他們習慣於定義問題、尋找最優雅的解法；現在市場已經給出了問題，他們需要的是最快、最穩健的答案。
這場衝突的核心，是工作模式的劇變。
Koray 回憶，在 DeepMind 的早期，「25 個人可以共同發表一篇論文」（“we would write papers with 25 people”）。他強調，這在當時的學術界已是罕見、近乎工業化規模的協作，甚至會引來外界質疑。
然而，今天打造一個 Gemini 模型，卻需要數千人跨越全球、跨部門共同努力，形成一個徹頭徹尾的「Google 團隊模式」（“a very team Google model”）。
從 25 人到數千人，這不僅是數量的增加，更是思維模式的躍升。其背後，是從追求「科學發現」的靈光一閃，到擁抱「工程確定性」的系統作戰的巨大文化鴻溝。團隊必須學會以產品經理的視角思考、以工程師的嚴謹交付。
白話來說， 在 AI 世界裡，最難跨越的距離，是從一篇完美的論文，到一個用戶真正說「好用」的產品。 舊的地圖已失去座標之力；在一整片陌生的戰場上，他們要如何繪製一條新的航線？
聚焦「好用的產品」：Google 打造「AGI飛輪」三步驟
對 Google AI 團隊而言，這個「頓悟時刻」並非來自某個演算法的突破，而是來自對 AGI 終極路徑的重新思考。Koray 用一句話清晰標記了轉捩點：
「我們打造 AGI 的方式，就是透過產品（This is how we are going to build AGI… with the products）。」
這句話看似簡單，卻極具顛覆性。它標誌著 Google 承認：AGI 的智慧不能在實驗室中閉門造車，而必須在真實世界的複雜需求與用戶回饋中被「共同建構」（“co-building AGI with our customers”）。
換言之，用戶的每一次提問、每一次點擊、每一次創作，都是最寶貴的「信號」（user signal）。這些信號，遠比任何實驗室數據更真實、更複雜、更具指導性，因為它們告訴模型什麼才是真正有用、什麼才是人們需要的。
正如 Koray 所言：「我們為自己創新……我們找到了自己的解決方案。」而這種團隊轉型可概括為以下三步。
第一招：從「科學家」到「工程師」的心態革命
一切行動的基礎，是心態的徹底轉變。Koray 反覆強調，團隊正以前所未有的力度擁抱「工程師心態」（engineering mindset）。
這意味著目標轉移：不再只追求單點技術突破，而是要打造「穩健、可被信任、經過充分測試的系統」（robust, safe to use, trusted, tested system）。安全與隱私不再是事後補丁，而是自設計之初即納入的第一性原理。
第二招：打造以「用戶信號」為燃料的閉環引擎
若說工程師心態是內功，產品整合便是核心戰術。Google 正將最前沿的模型深度整合進龐大的產品矩陣：Gemini App、搜尋的 AI Overviews、開發者平台 AI Studio 等。這些產品共同構成巨大的「神經網絡」，用以捕捉最真實的用戶信號。
Koray 明確指出：「獲取用戶信號，是我們理解真實世界用例的主要驅動力」（“getting that signal is the main driver”）。
於是形成閉環飛輪：
更好的模型 → 帶來更強的產品體驗。
更強的產品體驗 → 吸引海量用戶，產生更豐富的用戶信號。
更豐富的用戶信號 → 反過來指導團隊，迭代出更好的模型。
這個由用戶驅動的飛輪，構成了一道難以複製的競爭護城河。因為初創公司缺乏數十億用戶的產品生態，而專注於企業的競爭對手則缺少大規模、多樣化的消費者回饋迴路。
第三招：喚醒沉睡的「全棧巨人」
這是 Google 最獨特的優勢。
Koray 強調「Google 的全棧方法」（“Google has this full stack approach”）： 不僅擁有晶片（TPU）、數據中心與上層應用，更具備將其深度協同的垂直整合能力。從底層硬體到上層產品的系統性優勢，創造規模經濟，構築難以逾越的進入壁壘。
如果過去的 DeepMind 是打造鋒利「矛」的頂級工匠，如今的 Google AI 則是在建造一艘由用戶驅動、全棧護航的超級「航母」。
這套新打法，正引領 Google 駛出「追趕者」的陰影，駛向更廣闊的戰略深海。
Google 要重新定義 AGI 競賽的終局
隨著最新 Gemini 模型的成功發布與市場的積極回饋，Koray 與他的團隊終於可以稍稍鬆一口氣。
他感覺：「如今我們已經回到領導者群體」（“nowadays we are at that leadership group”）。這不僅是一次產品的勝利，更是對其新戰略的驗證。
然而，Koray 立刻補充：模型遠非完美，「它在寫作方面完美嗎？不。它在寫程式方面完美嗎？也不完美。」他坦承團隊面臨的最大風險是「創新枯竭」（“running out of innovation”）。
總結來說，Koray 認為 AGI 競賽的下半場，不再只是追求理論突破與跑分（benchmarks），而是轉向：如何與現實世界緊密連結、以工程思維加速落地，並將用戶回饋內化為模型迭代的關鍵。
「誰能更高效地向用戶學習、誰能更快地把學習成果轉化為更好的產品，誰就將佔據更有利的位置。」Koray說。
訪談最後，Koray表示，接下來六個月將與過去六個月一樣令人興奮：「Google 團隊將把 AGI 開發推向一個在現實世界中不斷提供更大價值的階段。」
延伸閱讀：不只軟體工程師遭殃，白領大失業潮要來了？MIT最新報告：AI已能取代逾1成美國勞動力！
資料來源：Google、similarweb
本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰
