Gemini 3.0橫空出世 TPU成新寵兒？ 專家：台廠最後大贏家





Gemini 3.0橫空出世，正式宣告AI版圖的重大改寫。核心訊號是：Google 正在將其旗艦模型的算力重心，堅定地收攏回自家的TPU (Tensor Processing Unit) 生態系統。

根據沈萬鈞在臉書粉專「萬鈞法人視野」當中提到，早在Gemini 3.0展現出驚人實力之前，供應鏈早已嗅到山雨欲來。從第三季起，台積電TPU投片就異常積極，訂單量和材料拉貨節奏的誇張程度，讓台廠供應鏈和市場法人提前啟動，四處尋找「TPU受惠股」。換言之，這場算力革命的浪潮，早在晶圓和供應鏈端就已先行翻騰。

AI戰場升級 比拚算力成本與規模化

Gemini 3.0的公開，讓這一切輪廓清晰化，Google正從高度依賴市場標準GPU，轉向大規模採用自研ASIC。這並非「徹底拋棄 NVIDIA」，而是 Google在大型模型訓練架構中，系統性地提升TPU比重，藉此掌握算力主權。對此，沈萬鈞分析道：「AI競爭的本質已發生轉變。過去比的是誰的模型參數多、跑得快；現在戰場已轉向，誰能控制計算成本，誰能規模化模型，擺脫向單一供應商繳交的算力稅」。Gemini 3.0不僅在性能上令人驚豔，更重要的意義是向市場證明，頂級AI模型不必完全被GPU綁架，自研ASIC是一條走得通、甚至更具成本效益的道路。

雙雄競逐成形 NVIDIA遭敘事修正

至於對手ChatGPT，沈萬鈞表示在企業導入評估中，GPT不再是唯一的預設基準。現在政府標案、金融 PoC、企業導入，都將納入Gemini 3.0這個等量級的正式對手。這不是取代，而是市場從 「天然獨大」走向「雙頭競賽」，OpenAI被迫在產品、定價與創新上全面升級。對於NVIDIA而言，這更像是一場 「長期敘事修正」，而非短期利空。AI的總體算力需求仍是暴漲的，HBM、先進封裝、液冷、PCB 等需求只會持續增長。但 Google、AWS、Meta、微軟等巨頭開始從純GPU走向 「GPU + 自研 ASIC」 的混合策略，這讓NVIDIA「永遠獨家供應商」的地位敘事下降一級，市場將從壟斷走向多平台共存。

台廠供應鏈 多元需求下的大贏家

針對AI進化的多元需求，沈萬鈞對於相關供應鏈，也提出相應看法：「在這次的結構性轉變中，真正笑到最後的是台灣供應鏈」。

他談到，無論是GPU或TPU，最上游的先進製程始終在 台積電，散熱、伺服器、CCL等關鍵零組件也一樣需要。Google大幅加碼TPU是實實在在的台廠訂單，而其餘巨頭仍同時在狂拉NVIDIA的GPU。算力需求並未衰退，而是變得更加 多元化、多平台化。最後沈萬鈞強調：Gemini 3.0的問世，將AI產業結構從單一的GPU時代，正式推入 多平台並存的新局面。未來的勝負，不再只是模型本身，而是誰能以 更低成本、更大規模，將AI建成全球基礎設施。供應鏈早已洞察先機，而Gemini 3.0只是讓這場宏大敘事對一般投資人全面公開。

▼TPU相關概念股一覽。（圖／資料來源：取自網路整理與法人報告；僅供參考，非個股、受訪者、及本台投資推薦）

(封面圖／截自Google)

