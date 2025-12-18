Gemini 3 Flash 正式上線：速度更快、成本更低，整體能力碾壓2.5 Pro！

重點一：Google 推出 Gemini 3 Flash，速度更快、成本更低，整體能力超越 2.5 Pro。

重點二：API 定價為每百萬輸入代幣 0.50 美元、輸出代幣 3 美元，並提供快取與批次處理以降低成本。

重點三：即日起於 Gemini API 與 Vertex AI 上線，強化視覺／空間推理與程式碼執行。

Google 推出新一代推理模型 Gemini 3 Flash，主打在「速度、成本與智能」三者間取得最佳平衡，在多項基準測試上超越前代 2.5 Pro，並以更高的速率限制與更低價格提供生產級能力。

官方指出，Gemini 3 Flash 在不犧牲推理能力的前提下，提供「Flash‑level latency（快閃級延遲）」與更高效率，適合日常快速問答，也可處理更複雜的多模態分析與工具使用場景。

Google 亦在模型選擇器提供「Fast（快速）」與「Thinking（思考）」兩種 3 Flash 選項，分別對應即時簡答與較複雜問題；3 Pro（專業）則主攻進階數學與程式需求。

Gemini 3 Flash 目前已在 Google AI Studio、Google Antigravity（智慧代理開發平台）、Gemini CLI、Android Studio，以及企業用的 Vertex AI 全面上線，為開發者與企業提供更可擴的推理服務。

3 Flash 比 2.5 Pro 快 3 倍

Gemini 3 Flash 在高階推理與知識基準上展現前沿表現：GPQA Diamond（高難度研究生等級問答）達 90.4%，Humanity’s Last Exam（不使用外部工具）為 33.7%，在同級模型中具競爭力。

官方並指出，3 Flash 相較 2.5 Pro「在多項基準更優且速度更快」，且即便在最低「思考層級」（thinking level）設定下，仍常優於前代在「高思考層級」的表現。

第三方 Artificial Analysis 的測試也顯示，3 Flash 取得 Intelligence Index（智能指數）71 分，比 Gemini 3 Pro Preview（Gemini 3 專業版預覽）僅低 2 分，但價格約為其一半，成為同價位段最具智能與性價比的模型；相較 Gemini 2.5 Flash（2025 年 9 月版）亦提升 13 分。

Gemini 3 Flash 的 API 定價：每百萬輸入代幣 0.50 美元（約新台幣 15.8 元），每百萬輸出代幣 3 美元（約新台幣 94.6 元），音訊輸入為每百萬代幣 1 美元（約新台幣 31.61 元）。

整體推理與知識表現顯著進步：在人類終極考試 Humanity’s Last Exam 以 35% 位居第二；在 MMLU‑Pro（高難度學科理解）達 89% 排名第三、GPQA Diamond（研究級問答）達 90% 同列第三，僅次於 Gemini 3 Pro Preview 與 GPT‑5.2 xhigh（高階）。

應用與生態：遊戲、法務、偵測全面落地

Google 表示，3 Flash 已整合至多項產品與早期客戶案例：在遊戲開發中，Astrocade（遊戲創作引擎）可從單一提示生成完整策劃與可執行程式碼，快速把概念變成可玩的作品；Latitude（遊戲引擎）用 3 Flash 生成更智慧的角色與更逼真世界，且在複雜任務上以更低成本達到先前需「專業級」模型（如 Sonnet 4.5）才可能的品質。

在深偽（Deepfake）偵測領域，Resemble AI 以 3 Flash 進行近即時多模態鑑識，將複雜取證輸出轉換為易懂解釋，並稱其相較 2.5 Pro 在多模態分析上快 4 倍；在法務文件分析方面，Harvey（法律 AI）指出 3 Flash 對其 BigLaw Bench 較 2.5 Flash 有超過 7% 的推理品質提升，且以低延遲支撐高量、嚴謹的合約條文抽取與交叉引用任務。

整體來看，3 Flash 於近即時推理、影像／影片分析、代理式程式開發與法務等場景，均展現兼具精確與效率的實務價值。

資料來源：Google、TechChurch

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰

