Gemini 3 Pro太神！iPhone加入Suica圖解一句話生成

【記者趙筱文／台北報導】Google宣布全新影像生成與編輯模型Nano Banana Pro（Gemini3 Pro Image） 已全面上線，用戶只要在支援裝置中輸入一段文字，就能快速生成高品質圖像。

根據《壹蘋新聞網》實測，只要輸入提示詞「請生成如何在沒有實體Suica的情況下，由iPhone加入Suica與儲值的步驟圖，風格使用日式童書繪本、說明文字使用繁體中文」下去，畫面在短時間內就生出來，速度相當驚人。

Gemini 3 Pro Image由Google全新一代Gemini 3 Pro驅動，具備更強推理與世界知識，能更懂使用者語意、生成內容也更貼近真實需求。

這是Google最新的影像生成與編輯模型，Nano Banana Pro建立在Gemini3 Pro模型架構上，結合強化推理引擎與Google Search資料庫，能將食譜、天氣資訊、植物資料等現實資訊即時轉成資訊圖表與教學示意。Google表示，新模型可協助使用者從原型設計、筆記轉圖、流程圖生成到產品草稿視覺化，都可直接以影像輸出，提升內容呈現效率。

新版本最受矚目的是大幅提升的「文字渲染能力」。Nano Banana Pro能在圖片中生成更清晰、正確的文字，包含長段落、標語、海報字體，並能依語境生成多國語言與本地化翻譯。官方強調，在Gemini 3的語言推理加持下，不論是英韓對照、創意字體、漫畫分鏡文字到城市建築字母化，都能更準確呈現。

在創意合成能力上，新模型支援一次輸入最多14張圖片，並維持最多5個人物的一致外觀，能將人物、場景與物件整合成連貫的照片或時尚大片。使用者也能透過局部編輯調整構圖，例如改變光線、景深、鏡位、色調，甚至把白天變成夜景或強調臉部明暗，解析度最高可輸出至4K。

Gemini 3 Pro Image能透過一句提示詞生成繁中步驟圖，包含角色、風格與版面。翻攝Gemini指令畫面

實測也發現，如果用戶對初版畫面不滿意，只要接著輸入「把柴犬換成貓咪」、「改成更復古的日式雜誌風」、「文字改用中文」…不僅速度快，連模型都能直接承接前面的畫面設定，重新生成後依然維持相同構圖與風格一致性，不會發生圖像風格重頭描述。

這點對想要微調素材的設計師、創作者來說特別友善，幾乎變成「你講我畫」，調整零阻力。

記者實測，把主角從柴犬換成貓咪，再把風格改成日式雜誌，生成速度一樣飛快。翻攝製作畫面

Google表示，影像標記方面，Google延續SynthID隱形浮水印，並在免費與Google AI Pro使用者輸出的圖片加入「Gemini Sparkle」可見水印，以協助辨識AI生成內容；Ultra訂閱者與AI Studio開發者則可輸出無可見水印圖片，方便專業用途。除此之外，使用者現在也能將圖片上傳至Gemini App，詢問該影像是否由Google AI生成，這也是SynthID技術首次開放給一般消費者使用。官方預告，未來將擴展至音訊與影片。

使用上只需打開 Gemini，切換至 Gemini 3 Pro（Thinking / Pro Image）模型，即可開始文字生成圖像，也支援指令式編輯與局部修改。

在風格、文字等切換過程，圖片的構圖仍能維持不變。翻攝製作畫面

🟡 文字生成圖像：輸入提示詞即可產生插畫、流程圖、視覺構圖

🟡 角色替換：生成後可直接要求「主角換成貓咪」「衣服改成藍色」

🟡 風格修改：可切換「童書繪本」「日式雜誌」「極簡設計」等

🟡 語言切換：說明文字可改繁中、日文、英文等

🟡 維持風格：改內容時可保持前一張的畫面風格與人物比例

只要在Gemini中切換成 3 Pro模式後便能開始嘗試。翻攝Gemini操作畫面

Google同步公布模型將陸續上線各平台，一般用戶可在Gemini App的「Create images」並切換「Thinking」模型後使用，免費用戶有額度限制；Google AI Plus、Pro與Ultra訂閱者則享有更高配額。Workspace將在Slides與Vids導入新版影像生成，Google Ads也會直接升級至Nano Banana Pro。開發者部分，Gemini API、AI Studio與Vertex AI均將開始支援。

Google表示，使用者現在也能將圖片上傳至Gemini App，詢問該影像是否由Google AI生成。Gemini製作

