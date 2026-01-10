Gemini TV將推出 產業誰在賺？
財經中心／廖珪如報導
美國消費性電子展9日落幕，被譽為半導體先知的前基金經理人「萬鈞法人視野」對一細節寫了分析，除了晶片股之外，Google帶來的新產業變革。「萬鈞法人視野」認為，此次大展除了看幾個大佬在CES互相秀肌肉比戰力以外，CES法人最注意的就是新應用的展示，雖然沒有像當初IPhone剛推出的那種殺手級應用，但這次Gemini 走進電視，不是換一個螢幕，而是 AI 代理第一次站進家庭核心位置，可能變成AI應用的第一個爆發點！
Google 其實不是在做一個「更聰明的智慧電視」，而是在測試一件更關鍵的事：AI 代理，能不能在真實生活場景中長時間、低摩擦地被人類使用。過去幾年，AI 幾乎都被困在手機與電腦裡。即便是聊天機器人，使用情境仍然偏向「有目的的操作」：你打開 App、輸入問題、得到答案，然後離開。這種模式，很難稱得上是「走入生活」。電視不一樣。它是少數仍然存在於家庭公共空間、而且每天長時間被動開啟的裝置。當 Gemini 被放進電視，這代表 AI 不再等你呼叫，而是與你一起存在於生活場景裡。這個轉變，才是關鍵。
以下是幾個展現 Gemini TV 具體應用場景：
1. 跨越品味的「觀影共識」生成器
在過去，家庭成員往往為了「今晚看什麼」而反覆刷選單。Gemini 展現了強大的多輪對話與邏輯推論能力。你只需要說：「我想看那種節奏很快的動作片，但要避開血腥鏡頭，因為孩子在旁邊；而我太太喜歡帶點幽默感的劇情。」Gemini 不會只回傳一串冷冰冰的片單，它還會主動解釋推薦理由：「這部電影具備特務元素且幽默感十足，且家長分級符合您的需求。」它能精準捕捉模糊需求中的交集點，終結「選擇困難症」。
2. 即時深度解析與「劇情補完」
當你觀看背景複雜的史詩影集（如《沙丘》）或長篇影集的新一季時，Gemini 能扮演隨身顧問的角色。觀看首映前，你問：「上一季結尾那個反叛軍的首領為什麼要背叛？」Gemini 會即時提煉摘要，甚至配合 YouTube 關鍵片段，在螢幕側邊為你快速複習。具備「深度探索（Deep Dives）」功能，能以自然語言旁白解釋複雜的歷史背景或科學概念，讓電視從單向播放器轉化為互動式的學習百科，這點對小朋友教育方面可能也有很大功用。
3. 以人為本的「硬體直覺控制」
Gemini 讓複雜的電視參數設定變得極致簡單，不再需要進入層層堆疊的選單。觀看深夜電影時，你覺得背景樂太大聲導致聽不清楚對白，只需說：「對白聽不清楚」或「螢幕太亮了，刺眼」。Gemini 會自動理解背後的意圖，直接調整「人聲增強」模式或降低「峰值亮度」，而非單純調大總音量。這種「基於意圖」的調整，讓技術門檻消失，對高齡者或非科技愛好者極具吸引力。
4. 賦予空間生命力的「個人化藝術氛圍」
電視在關機或待機時不再只是黑色方塊，Gemini 結合了 AI 影像生成技術（如 Veo 與 Nano Banana）。你可以要求：「用我們去年去北海道滑雪的照片，生成一組莫內印象派風格的動態幻燈片。」電視能從你的 Google 相簿中自動辨識人物與場景，並根據你的指令重新創作。這讓電視變成了家中動態的藝術畫廊，且內容完全是基於你個人記憶的二次創作，賦予了冷冰冰的硬體更高的情緒價值。
Gemini TV 的核心魅力在於它消除了使用者與數位內容之間的「摩擦力」，讓互動變得更像是在與一位博學且懂你的管家對談。從技術角度看，Gemini TV 真正解的不是「搜尋」，而是「即時理解」表面上看，Gemini 電視做的是自然語言搜尋、內容推薦、語音互動。但如果拆開來看，真正困難的不是這些功能，而是背後的技術要求。
第一，它必須做到長時間即時回應。電視不是手機，你不會容忍 2–3 秒的延遲，也不會反覆喚醒。這代表 Gemini 必須部分能力落在本地端，並且在低功耗、低延遲的條件下持續運作，這對模型壓縮、推理效率、本地算力配置都是門檻。第二，它必須理解「模糊指令」。在客廳裡，人說話是不精準的，「剛剛那個人是誰？」「這段再來一次」「有沒有類似但輕鬆一點的？」這不是搜尋引擎，而是語境理解與持續對話能力，這正是大模型強項第一次被放進高頻生活場景測試。第三，也是最重要的：它開始建立「家庭層級的使用者模型」。電視看到的是一個家庭，不是一個帳號，誰常在什麼時間看什麼、誰對哪些內容反應最好，這些都是 AI 代理未來做決策的基礎資料結構，這其實是在為「家庭型 AI 代理」鋪路。為什麼說這可能是 AI 代理真正落地的起點
Gemini TV推出帶來的產業思維
「萬鈞法人視野」認為，我們現在談 AI 代理，談的都很抽象：幫你訂機票、幫你排工作、幫你處理信件。但真正的難題不是功能，而是信任與使用習慣。電視這個場景有一個很重要的特性：它的決策後果很低，但互動頻率很高。今天 Gemini 推薦一部片，你不喜歡，最多換台；它理解錯一句話，不會造成財務或工作風險。這讓使用者可以在低風險環境下，慢慢習慣「讓 AI 幫你做判斷」。一旦這種習慣建立，AI 代理就不再只是工具，而是開始被視為一個「可以長期共處的決策輔助」，這一步，非常關鍵，從商業角度看，這不是只賣電視，而是重新定義入口價值如果只把 Gemini TV 看成硬體銷售，那就看小了。
真正的商機在三個層面：第一，內容分發權力的重組當推薦從「平台演算法」變成「AI 代理判斷」，串流平台、廣告投放、內容曝光邏輯都會被改寫。第二，家庭資料入口的壟斷價值。誰掌握家庭行為資料，誰就有能力延伸到智慧家居、教育、健康、甚至消費決策。電視是這條路上最自然、也最不引起反感的入口。第三，AI 代理商業化的實驗場。訂閱、增值服務、家庭級功能包，這些都比個人 App 更容易被接受。這是一個可以慢慢測試「AI 要怎麼收錢」的空間。
「萬鈞法人視野」説，看完這次CES是真的蠻期待 Gemini 電視，不是因為它多炫，而是因為它第一次讓我覺得AI 代理不再只是展示能力，而是真的準備進入人類生活節奏。當 AI 開始存在於我們不需要「刻意操作」的地方，那才是下一個世代真正開始的時刻。
