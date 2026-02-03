GEmma吳映潔帶團出國滑雪！雪國私服穿搭攻略完美公開
記者李鴻典／台北報導
隨著新春假期將至，冬季出國旅行成為不少人的熱門選擇。近日，GEmma吳映潔於社群平台分享一系列雪國旅遊美照，以輕盈不厚重的穿搭風格，示範即使身處寒冷氣候，也能自在演繹冬季出國的時尚造型，為女孩們帶來兼具實用性與時尚感的穿搭靈感。
吳映潔巧妙以2026年最新流行Panetone年度代表色「雲舞白」色系風衣羽絨外套搭配防水軍靴亮相，純淨柔和的色彩層次與銀白背景自然交融，散發出宛如冬日韓劇的浪漫氛圍；在低溫中兼顧保暖機能同時保有時尚感，無論是漫步雪地或穿梭城市街頭，都展現出毫不費力的鬆弛感。
迎接追雪熱潮，PALLADIUM同步發出「新春召集令」，即日起至3月3日止，全台指定門市祭出滿額現抵超值回饋，消費金額滿3,888元現抵388元、滿6,888元現抵888元，最高可享有滿9,888元現抵1,588元優惠。
另有「滿額獨家好禮三重送」，不限消費金額即可獲得限量的「JOY IS CALLING」紅包袋組；發票金額滿3,000元贈送品牌購物袋，滿6,000元再加碼贈送行旅必備的PALLADIUM旅行頸枕。新春期間更有令人心動的「加碼抽機票」活動！凡於活動期間內不限金額消費並完成線上登錄，就有機會贏得不限航點「日本滑雪雙人來回機票」。
再過幾天就要迎接農曆春節了，專業戶外休閒通路《GO WILD野聚戶外》早已備齊四大人氣品牌，包含：戶外休閒服飾品牌「BBC EARTH」、美式休閒品牌「CHUMS」、法國專業運動品牌「MILLET」與瑞典環保機能鞋履品牌「ICEBUG」，以實穿機能外套與鞋款為核心，兼顧百搭、舒適與環保精選裝備，為新的一年戶外行程帶來全新穿著選擇，讓你以活力與行動力迎接馬年春節。
同時，《GO WILD野聚戶外》迎新春，推出【馬年大吉好運到】新年優惠活動：即日起於門市任一消費即贈GO WILD馬年紅包袋一組；消費滿額$5,500贈GO WILD保冷袋一個；消費滿額$8,800則現折$800。
UNDEFEATED 於 2月6日推出全新 City Collection 系列，以品牌經典精神 “PLAY DIRTY” 為核心，延伸出屬於台北與台中兩座城市的專屬詮釋。台北 City Collection 以淺藍色作為主視覺配色，象徵台北城市節奏中冷靜、理性卻始終保持競爭力的一面。台中 City Collection 則以螢光綠為主色調，呈現出更直接、外放且充滿能量的城市樣貌。
相較於淺藍色與螢光綠的鮮明表現，灰色黑字版本回歸 PLAY DIRTY 最純粹的狀態。去除多餘裝飾，只留下最直接的標語與城市名稱，象徵在競爭之中不被外在干擾的專注與紀律。低調的灰與黑，呈現的是那些不被看見、卻不斷累積實力的時刻。本次 City Collection 系列延續 UNDEFEATED 經典設計語彙，正面保留簡潔標誌配置，背後則以放大的 PLAY DIRTY × 城市名稱 作為視覺主軸，強化整體氣勢與識別度，讓城市態度成為穿在身上的宣言。
UNDEFEATED City Collection系列將於2月6日正式發售，UNDEFEATED City Collection Tee建議售價新台幣 $1,880元；UNDEFEATED City Collection Zip-Up Hoodie建議售價新台幣 $3,480元。
美國丹寧品牌Levi’s®旗下最為講究且頂級的產品支線 —— Blue Tab™ 藍標支線，承襲品牌對精緻工藝的深厚追求。品牌身為藍色丹寧褲的開創者、丹寧文化的長期推手，亦是執著於美學細節的領先者，而Blue Tab 藍標支線的創立核心，便是塑造丹寧剪裁的巔峰，以前瞻性視角勾勒出藍調美學的極致境界。2026 春夏季度Blue Tab 藍標支線探索並延伸「經典重構Reconstructed Classics」的概念，從復古丹寧服飾中汲取靈感，透過精準剪裁與當代視角，重新詮釋標誌性輪廓，將其轉化為當代時尚語彙。
來自法國的多元專業運動品牌迪卡儂（DECATHLON），於 2026 年迎來品牌成立 50 週年。在跑步領域，迪卡儂以專業跑鞋品牌 KIPRUN 為關鍵代表，建立一套從實戰出發、經專業測試與驗證的跑鞋系統，支持跑者穩定而長期的訓練歷程。為了讓產品回到真實跑步場景，並與跑者社群建立更深層的連結，迪卡儂將於3月8日贊助國道馬拉松，透過賽事支持與實際體驗，驗證跑鞋系統在長距離與多變節奏中的表現。同時，品牌也將於三重門市打造結合賽事報到與 KIPRUN 品牌運動博覽會的體驗空間，完整呈現全系列跑鞋。
本次主打三款跑鞋，分別對應不同跑步需求：包含適合日常與長距離訓練的 KIPRIDE MAX、主打輕量與節奏跑的 KIPSTROM TEMPO，以及競速等級配置、價格相對親民的 KIPSTROM ELITE。為慶迪卡儂 50 週年，品牌推出 LINE LIFF 互動遊戲，邀請跑者加入官方 LINE 群組，探索專屬的 KIPRUN 星球地圖。遊戲透過心理測驗分析跑者特性，提供量身打造的跑步路線建議，並推薦最適合的跑班與跑團，幫助跑者在日常訓練中持續進步；完成任務還可獲得早鳥福利，有機會抽中價值 NT$6,799 的專業跑鞋，讓每一次跑步更有動力，也讓跑者透過互動遊戲，同時體驗品牌服務與專業跑鞋的樂趣。
台灣知名眼鏡品牌KlassiC.宣佈，醞釀多時的高端旗艦系列 「 archi by KlassiC. 」正式登場。首波系列邀請到金馬影帝陳以文擔任品牌好友，透過他對表演藝術的深厚底蘊，詮釋archi如何將「建築學（Architecture）」的精密邏輯，轉化為一副值得長久投資的工藝傑作。
archi全系列精選義大利Mazzucchelli頂級板料，以深邃如玉石的色澤與溫潤觸感，成為奠定鏡架穩固底蘊的基石；而獨步業界的 β 鈦金屬彈性鉸鏈，則宛如建築中的減震系統，能隨不同頭圍細緻微調壓力，優雅化解亞洲人常見的「夾頭」痛點。「archi by KlassiC.」 預計於2026年2月12日在官網、官方蝦皮、全台指定直營店和全省特約經銷通路限量販售，全系列售價為$6,980 元。
JINS與知名美容專家神崎惠合作，由其親自監修的原創眼鏡系列「大人系美顏眼鏡」，將於 2026 年 2 月 12日（四）起在全台 JINS 門市及JINS官方線上商城（www.jins.com/tw）正式發售。
JINS將神崎惠提倡的美容理論，與品牌深耕多年的設計專業完美結合，打造出能讓臉部質感瞬間昇華的「大人系美顏眼鏡」。全系列4型2色共8款眼鏡，價格為NT$3,980，包含標準透明鏡片費用（單焦點透明鏡片，度數製作範圍有限），並有專屬眼鏡盒、專屬眼鏡布；款式包括巧妙填補臉部留白的「精緻小臉框」、為眼神注入深邃靈魂的「靈魂眼力框」、讓全臉有感提亮的「透明提亮框」、讓五官呈現立體層次感的「立體深邃框」。
春冬換季期間，不少人發現洗頭時排水孔堆積的髮絲明顯增加，甚至許多人還未步入中年，就已開始面臨髮量稀疏與髮縫明顯的危機。專業髮肌保養品牌 juliArt 覺亞指出，守住髮密度的關鍵不在「補多少」，而在「是否先讀懂頭皮狀態」。事實上，髮絲流失往往是多重因素交織的結果，包含體質與遺傳、飲食與生活作息、心理壓力長期累積，以及外在環境對頭皮生態所帶來的負擔。
因應不同髮肌保養需求，juliArt覺亞以個人化蘊髮保養為核心，打造希沛絲 ECHO 蘊髮系列，並以「E>C>H>O 蘊髮四步驟」為基礎，陪伴消費者從日常建立穩定的頭皮養護方案。為回應消費者在髮肌保養上「怕不適合、怕選錯」的焦慮，juliArt 覺亞同步推出「30日髮肌關愛承諾」，邀請消費者用一個完整週期，感受髮根強韌與視覺豐盈度的提升，以及頭皮生態恢復平衡的舒適感。即日起至 3 月 31 日，juliArt 覺亞推出蘊髮季限時優惠活動，購買希沛絲蘊髮洗髮精 220 mL 或 希沛絲蘊髮養髮液 115 mL，即贈希沛絲洗髮精 30mL、希沛絲養髮液 15mL各乙瓶。
情人節將至，亞洲跨境設計購物平台Pinkoi觀察，情人節的送禮趨勢正悄然轉向，送禮的期待不再只停留在當天，比起瞬間熱烈卻難以留存的煙火式浪漫，更多情侶在意的是禮物能不能真正走進生活中，因而Pinkoi今年以《亞洲戀愛圖鑑》為題，提出一日心意變成每日陪伴的送禮概念，精選亞洲各地的好設計，嘗試將戀愛當下的悸動，延伸成經常使用的選物，讓這份情感能在節日後依然保有溫度，從「實用的花」、能「穿戴的巧克力色系」到「捕捉生活碎片的復古相機」等，Pinkoi想讓愛情不再只是單日的曇花一現，而是滲透進歲月，陪伴彼此前行的溫柔風景。即日起至1月31日，全站消費滿1800元，折120元；2月5日至2月10日，全站消費滿2500元，折100元。
在年節採購需求推升下，Coupang酷澎同步再擴大居家清潔與生活用品選擇，回應消費者年前補貨需求。年前搶先開賣「好神拖 × 乖乖馬上舞吉手壓組」聯名款。省力清潔利器3折起，Pril淨麗、妙管家、中科OP、第一石鹼瞄準居家每個角落，去黴除污不費力。Coupang酷澎WOW會員2月15日前用酷澎App下單，可拿5包線上開運紅包、累積最高領300元酷澎幣。
