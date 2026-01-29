GEN Z 世代真的很難懂嗎？《唐綺陽談星私廚》游安順、林怡婷、馬士媛同桌談跨世代合作

GEN Z世代真的很難懂嗎? 《唐綺陽談星私廚》邀請游安順、林怡婷、馬士媛兩個不同世代的演員同桌作客，聊聊跨世代合作，游安順與林怡婷因為合作《恨女的逆襲》結緣，談到對前輩的第一印象，林怡婷說：「順哥沒笑時看起來有點兇，但一開口就發現他超有趣，特別是進到表演狀態時，順哥有一種很奇怪的魅力，會被帶進一個漩渦裡，讓人不自覺地更專注。」游安順也回以高度肯定，直言林怡婷是努力型的演員，為了角色可以學習強度極高的拳擊，游安順說:「一般女孩沒有辦法吃這種苦的。」

廣告 廣告

談到新舊世代的合作，唐綺陽也好奇，像游安順這樣的資深演員，遇到頻頻 NG 的新演員會怎麼辦，游安順開玩笑說:「看當時有沒有急著要收工啊，如果急著收工，臉色當然不好看，不急就可以慢慢來。」同場的馬士媛則認為其實演藝圈是一個很溫暖的環境，身為新人的她，每當虛心求教前輩都會很真誠地給許多照顧與建議。

因為來賓都是演員，聊到吃飯，最有共鳴的自然是劇組便當，索艾克特別準備印尼香料炸雞與紅燒蔬食炒麵，索艾克坦言游安順點的蔬食紅燒麵讓他傷透腦筋，索艾克說: 「紅燒通常都用肉類來提味，因此特地上網研究如何不靠肉類的鮮味把味道提煉出來，因此將每一個蔬菜都炒過。」讓游安順吃了讚不絕口，林怡婷則是點了印尼香料炸雞，她透露媽媽是印尼華僑也是廚師，這道菜就是「媽媽的味道」，一句話讓索艾克直呼壓力甚大。

個人運勢解析環節，唐綺陽預測游安順「走老運」，性格磨圓了，專業地位也不容置疑，甚至預測2026年極有機會拿獎，只是接戲時需要更多的「企圖心」，有趣的是，當唐綺陽語帶玄機地說：「2026也許會有不錯的機會，但沒你說的那麼不錯」時，游安順竟秒接話：「是再婚嗎？」嚇得唐綺陽直接傻掉，說不出話，只蹦出一句「你要再婚嗎? 」他才笑稱是開玩笑的。