GenAI 戰國時代來臨！ChatGPT 霸主地位動搖？ 最新排名出爐

生成式人工智慧（GenAI）已正式從科技圈的「新鮮玩具」轉化為大眾數位生活的「標配工具」。根據 Similarweb 2025 年最新的全球 GenAI 工具使用數據分析，雖然 OpenAI 旗下的 ChatGPT 依然穩坐龍頭寶座，但市場結構正發生微妙且關鍵的位移。Google 的 Gemini、後起之秀 DeepSeek 以及 Anthropic 等平台正憑藉差異化優勢，蠶食原本由單一巨頭壟斷的市場份額，顯示使用者已進入「工具挑選」的成熟期。

ChatGPT 仍是一支獨秀，但「大餅」正在被瓜分

從網站流量與品牌忠誠度來看，ChatGPT 在 2025 年依然展現了壓倒性的統治力，在全球 GenAI 流量佔比中以68%使用占比穩居第一。對於多數使用者而言，「問 AI」的代名詞依然是 ChatGPT。無論是處理公務、學術研究或是日常瑣事，它仍是全球使用者的首選入口。

然而，數據中也隱藏著警訊：儘管絕對流量持續增長，但 ChatGPT 的整體市佔率與往年相比已出現輕微下滑。這反映出當市場這塊大餅不斷擴大時，競爭對手的增長速度正不容小覷，市場開始從「一家獨大」走向「多極化」發展，Gemini以18.2%居次，其餘工具占比皆低於4%。

追兵趕上：Gemini 與 DeepSeek 的奇襲

受惠於與 Google 搜尋引擎及 Workspace 生態系的深度整合，Gemini 的增長曲線最為強勁，部分月份的流量增速甚至超越了 ChatGPT。許多使用者發現在搜尋資訊的同時，能直接獲取 AI 整合答案，這種無縫體驗大幅提升了其黏著度。

另外，以黑馬之姿闖入榜單的 DeepSeek，則代表了垂直領域或特定地理市場的崛起。這類工具通常具備極高的性價比或特定的技術優勢，吸引了大量追求效能與差異化體驗的高階使用者。

從「好玩」到「標配」：AI 應用的日常化

報告中最值得關注的趨勢是 AI 工具的「生活化」。2025 年的行動端 App 下載量與月活躍用戶（MAU）數據顯示，大眾使用 AI 的目的已不再是好奇測試，而是深度融入工作流與生活決策。

現代人的數位行為已轉變為：在撰寫專業報告時求助於 Claude 的長文本處理，在整合 Google 雲端文件時切換至 Gemini，而在需要極速回應或編碼輔助時打開 ChatGPT。這種「依需求選工具」的行為，象徵著消費者對 AI 的理解已從模糊的想像，進階到對特定模型優缺點的精確掌握。

展望未來：生態系整合將是勝負手

隨著 GenAI 市場趨於飽和，未來的勝負關鍵將不再只是模型參數的大小，而在於「誰能更深地融入使用者的既有數位環境」。當 AI 從獨立的對話框進化為作業系統與行動裝置的一部分，這場關於市場份額的爭奪戰，才正要進入最激烈的下半場。

