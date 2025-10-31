GENBLUE幻藍小熊化身紅心字會愛心大使揪「零錢捐」號召粉絲攜手助弱勢兒童健康成長！

【警政時報 司徒／臺北報導】人氣GenZ女團GENBLUE幻藍小熊受邀擔任紅心字會「Hi-Life一塊，發現愛」公益大使，邀請民眾透過全台1,800間萊爾富門市響應「零錢捐」幫助紅心字會弱勢兒童籌募營養餐費，讓他們能健康成長、快樂上學。GENBLUE幻藍小熊成員許媛媛說，知道紅心字會長久以來都有持續給予很多人們，不管是身體還是心理、生活上的幫助，處處可見紅心字會溫暖的足跡，使黑暗化為一道鼓舞人心的光！盡自己小小的力量，就能集結成大力量。

人氣女團GENBLUE 幻藍小熊擔任紅心字會公益大使，發起「Hi-Life一塊，發現愛」公益活動。(圖/紅心字會 提供)

記者會上，紅心字會秘書長李顯文、萊爾富行銷企劃本部劉嘉銓處長也與GENBLUE幻藍小熊一起化身愛心接力大使，透過愛心接力的行動，將弱勢兒童面對困境時所需的協助「三餐餐食」、「教育學習」、「生活扶助」、「醫療照護」、「安全居住」、「心理諮商」成為實際的照顧及幫助，預防不幸事件再發生。LILI毓說，其實每個人都經歷過低潮，在那時候因為有身邊的人彼此支持，才能撐過那些難關；也因為被幫助過，更懂得想去幫助別人，就是希望把那份「被溫暖過的感覺」傳遞下去。

紅心字會公益大使 GENBLUE幻藍小熊隊長XXIN表示，能成為紅心字會的公益大使真的很榮幸，也覺得這是一份能讓我們把愛傳遞出去的機會。平常的我們從粉絲那收到很多溫暖，這次能換我們發揮自己的影響力，讓更多的人關心弱勢族群，去做一些能幫助別人的事，讓這些能量持續循環，是件很有意義的事！AYEON阿勇說，如果我的小小影響力能給某人帶來力量，我想沒有比這更幸福的事情了。采甄也認為，透過公益行動能讓更多的人們，關注弱勢家庭並且給予幫助。而LILI毓則是呼喊，粉絲們能和我們一起，用行動做公益，讓世界多一點善意與笑容！

紅心字會秘書長李顯文、萊爾富行銷企劃本部劉嘉銓處長、GENBLUE幻藍小熊一起化身愛心接力大使。(圖/紅心字會 提供)

GENBLUE幻藍小熊也分享自己平時做公益的方式，隊長XXIN只要有看到零錢箱都會投一點心意進去，小小的力量集結起來，威力不容小覷！AYEON阿勇說，投硬幣的時候想著「這顆心應該會觸碰到別人吧」的這種心情，真的會很欣慰！NICO說，以前時常看到爸爸媽媽結完帳就會隨手投硬幣；采甄也說，結帳時找的零錢都會放進捐款箱！LILI毓更是感動地「原來我們也能用這樣的方式幫助別人」讓愛心延續的感覺。XXIN也強調，正能量並不是每天都存在著，對我來說跳舞和創作是最能讓我回到原點的方式；還有每當想起我愛的人就能重啟能量！AYEON阿勇認為，參與好事的過程中，我的心也會跟著變得溫暖起來。

記者會上，她們更是分享自己遇困難被幫助時的體會，XXIN坦言自己是一個不太容易開口求助的人，但在團體生活中我學到了被幫助並不是脆弱，而是一種信任，很感謝主動關心或接住我的人。AYEON阿勇說，第一次來台灣，不會講中文，就得到了成員們的很多幫助，讓我練習中文進步的很快。許媛媛則是體會到，被幫助的時候，會覺得像有天使出現，特別感激和溫暖，甚至會覺得自己怎麼會這麼幸運，她也認為，當人有正念，那他的世界就會是美好的！遇到任何的逆境，我也會告訴自己要勇敢的面對，相信當烏雲走過，就是彩虹來臨的時刻。

GENBLUE幻藍小熊暖心號召，零錢捐助也能是巨大力量。(圖/紅心字會 提供)

拿起接力棒，化身愛心接力大使的GENBLUE幻藍小熊也回憶起參加大隊接力的趣事時，XXIN說，我很常負責第一棒，有一次太緊張，聽到槍聲後抖了一下，緩了快三秒才開始跑。LILI毓說，有一次我鞋帶鬆掉，但還是不顧一切的往前衝，結果快到終點的時候鞋子一起飛出去了。AYEON阿勇也說，原本比賽中我們是第二名，結果輪到我時反敗為勝獲得第一名！許媛媛則是印象很深刻的，有一次我負責跑最後一棒，還追回了前面領先的選手，當我們班得到第一名時，全班人一起歡呼拍手的畫面，讓我感受到這就是團結的力量！采甄則是看過同隊的同學摔倒的當下覺得超級絕望，以為要輸了，但好在後面的同學們都很努力不懈的往前跑，獲得了第一名。那時候突然覺得做任何事情應該都要先正能量思考！

即將於11月8日在高雄流行音樂中心舉辦演唱會的她們，也大方透露排練的進度，即便為了打歌回歸，必須要台、韓兩地飛來飛去之外，其他的時間也都是專心的密集來為演唱會做排練準備，GENBLUE幻藍小熊期盼帶著這一年來走過全世界舞台的足跡，與所有「餅乾」們再次相遇。

GENBLUE幻藍小熊也號召民眾，即日起至 2026 年 1 月 6 日，到全台萊爾富門市隨手捐零錢，讓日常消費成為推動社會改變的正向能量，幫助紅心字會弱勢兒童能夠擁有營養餐食、健康成長、快樂上學。

