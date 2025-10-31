GENBLUE幻藍小熊飛美國遭遣返認「很錯愕跟無法置信」 預告11/8高流演唱會有驚喜

GENBLUE幻藍小熊。（圖／小娛樂）

GENBLUE幻藍小熊31日受邀做公益，邀請民眾透過「零錢捐」幫助弱勢兒童籌募營養餐費。她們的演唱會將在11月8日在高雄流行音樂中心登場，每天都為此排練到深夜，她們表示完全不需要刻意瘦身，因為光練舞練唱的運動量就已相當驚人！

聊起演唱會的驚喜，GENBLUE幻藍小熊預告一定有粉絲沒有看過的，會有每個人的SOLO舞台，展現六位團員不一樣的一面，甚至有跟樂手老師的特別互動橋段。

先前她們原本受邀到美國大聯盟響尾蛇隊主場參與活動演出，卻因為簽證問題遭到遣返，她們坦言很錯愕跟無法置信，「回來（台灣）才發現，我們真的回來了，沒辦法表演。」她們也透過鏡頭向餅乾們（粉絲）致歉「對餅乾們（對粉絲的暱稱）比較抱歉，還有人特地為了我們去美國。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導