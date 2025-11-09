GENBLUE幻藍小熊高流開唱！挑戰鄧紫棋神曲 她台上激動爆哭

記者徐珮華／台北報導

女團「GENBLUE幻藍小熊」昨（8）日於高雄流行音樂中心舉辦「MIRROR INTO OURSELVES」演唱會，超過半數曲目重新改編為LIVE BAND版本，讓她們直呼是出道以來最大挑戰。6人早在一個月前便展開體能魔鬼訓練，每天連續模擬2次完整演出SET，更在倒數一週每天閉關練團到深夜3點，確保正式登台時能以最強狀態呈現。

GENBLUE幻藍小熊出道2年，舉辦「MIRROR INTO OURSELVES」高流演唱會。（圖／天空娛樂提供）

幻藍小熊祭出「LIVE BAND熱血現場」、「SOLO舞台」、「限定曲目首唱」3大首秀舞台獻歌迷。6人挑戰翻唱鄧紫棋〈天空沒有極限〉，象徵勇敢追夢、無懼挑戰的精神，也向一路支持她們的公司與粉絲致敬。這首歌也是團員公認的「大魔王」，一度在練唱時陷入破音危機，XXIN笑說：「這首歌的音域如同它的名字沒有極限！一開始唱副歌會有快破音的感覺，但後面抓到高音要用鼻腔與頭腔的位子來唱，多練習後就克服這個極限挑戰！」

GENBLUE幻藍小熊左起：采甄、NICO、許媛媛、XXIN、毓、AYEON。（圖／天空娛樂提供）

值得一提的是，在演唱〈天空沒有極限〉之前，6位成員各自唸出事先寫好的一封信向全場粉絲感性告白。其中XXIN、許媛媛、NICO唸到一半一度哽咽紅眼眶，最感性的許媛媛一看到坐在台下的媽媽更忍不住爆哭，「這次在我的家鄉高雄舉辦，我的家人們終於能看到我的表演了！」

許媛媛回到家鄉高雄開唱，提到媽媽便感性爆哭。（圖／天空娛樂提供）

這場演唱會不僅吸引5千位歌迷支持，6位團員的家人更各自組成超級應援團力挺。其中韓籍成員AYEON的爸爸、媽媽及妹妹特別從韓國飛來台灣力挺，讓她感動表示：「演唱會當天剛好是我媽媽生日，讓這場演唱會別具意義，也想透過這場演出讓媽媽看到我這幾年離鄉背井打拚的成長，當成是送給她最好的生日禮物！」

AYEON離鄉背井來台發展，韓國的家人也親赴現場支持。（圖／天空娛樂提供）

采甄則笑說：「我爸爸說要用全場都聽得到的音量喊我的名字，我有阻止他，但我覺得他應該不會聽我的話！到時候如果聽到很大聲的『采甄』，那大概就是我爸！」許媛媛的爸媽則肩負起「食物應援組」，特地帶了當地好吃的地瓜球與綠豆湯給所有工作人員。幻藍小熊在家人與歌迷的雙重應援中，綻放出最真摯、最閃亮的能量，也一起用汗水、笑容與淚光，共同寫下屬於她們的成長里程碑。

