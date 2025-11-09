GENBLUE幻藍小熊高流開唱 許媛媛在台上激動落淚
女團GENBLUE幻藍小熊昨（8日）於高雄流行音樂中心舉辦《GENBLUE幻藍小熊2025演唱會@高流 MIRROR INTO OURSELVES》，以全新主題「MIRROR（鏡子）」為概念，結合LIVE BAND編制與舞蹈演出，打造限定版「夢鏡音樂樂園」。演出分為「The Face We Show」、「Cracks in the Glass」、「The True Self」、「Reflection」四大篇章，貫穿23首曲目，全場超過五千名觀眾到場，展現團隊成軍以來最具規模的舞台演出。
本次演唱會由成員親自參與創意構思，結合「鏡中自我」的概念呈現團體蛻變歷程。六位成員首次嘗試 LIVE BAND 與舞蹈同步的形式，並以三大亮點「LIVE BAND 熱血現場」、「SOLO 舞台」、「限定曲目首唱」作為主軸，展現多元舞台魅力。開場以破千萬點閱金曲〈COCOCO〉、〈ACT LIKE THAT〉及〈V.I.P〉搖滾版揭幕，氣勢磅礡的現場張力引發全場歡呼。
GENBLUE幻藍小熊成團個人舞台詮釋「真實自我」，XXIN個人舞台詮釋「真實自我」、許媛媛首度公開創作曲〈我是真的很愛很愛你〉。（圖／天空娛樂提供）
在曲目安排上，團隊特別設計「高流限定歌單」，除新曲〈ALBINO〉、〈CATCH YOU〉、〈GIRL TALK〉首唱外，亦復刻出道節目《未來少女》時期的畢業曲〈Color Paper〉六人版本，並翻唱鄧紫棋〈天空沒有極限〉，以此象徵「勇敢追夢、無懼挑戰」的精神，呼應此次演唱會主題「鏡中自我」與成長軌跡。
GENBLUE幻藍小熊成團個人舞台詮釋「真實自我」，AYEON演唱Taylor Swift〈Cruel Summer〉，毓挑戰Lady Gaga〈Poker Face〉。（圖／天空娛樂提供）
六位成員分別以個人舞台詮釋「真實自我」的篇章，XXIN改編 Jessi〈STAR〉加入自創饒舌詞，以音樂剖析內心矛盾；許媛媛首度公開創作曲〈我是真的很愛很愛你〉，向粉絲表達感謝；AYEON演唱Taylor Swift〈Cruel Summer〉展現自信能量；毓挑戰Lady Gaga〈Poker Face〉展現舞台張力；NICO翻唱 Jennie〈You & Me〉展現成熟一面；采甄則以Walk Off the Earth〈Bet On Me〉化身樂團主唱，呈現輕快自然的舞台氛圍。
GENBLUE幻藍小熊成團個人舞台詮釋「真實自我」，NICO翻唱 Jennie〈You & Me〉，采甄則演唱Walk Off the Earth〈Bet On Me〉。（圖／天空娛樂提供）
此外，六位成員於演唱〈天空沒有極限〉前，特別向粉絲朗讀親筆信，感性回顧出道以來的心路歷程，許媛媛更是在家鄉高雄舉辦的演出中感動落淚，表示：「家人能親眼看到我的表演，是這場演唱會最特別的意義。」
本次演唱會吸引超過五千名觀眾進場，成員家人亦組成應援團現場支持。韓籍成員AYEON的家人遠從韓國飛抵台灣觀賞，恰逢母親生日，使演出更具紀念價值，六位成員在家人與粉絲的應援下，以三小時的精湛演出展現出團體的凝聚力與成長能量。
