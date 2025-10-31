GENBLUE 幻藍小熊勤奔台、韓二地！ 再忙不忘公益行動超有愛
四季線上／陳軒泓 報導
女團GENBLUE 幻藍小熊受邀擔任紅心字會「Hi-Life一塊，發現愛」公益大使，邀請民眾透過全台1800間萊爾富門市響應「零錢捐」，幫助弱勢兒童籌募營養餐費，讓他們能健康成長。隊長 XXIN 表示，能成為紅心字會的公益大使真的很榮幸，也覺得這是一份能讓我們把愛傳遞出去的機會，平常收到很多粉絲的溫暖，這次換他們發揮自身影響力，讓更多的人關心弱勢族群，AYEON 阿勇說：「如果我的小小影響力能給某人帶來力量，我想沒有比這更幸福的事情了。」采甄也認為，透過公益行動能讓更多的人們，關注弱勢家庭並且給予幫助。LILI 毓則呼喊粉絲一起用行動做公益，讓世界多一點善意與笑容！
團員各自分享遇到困難時被幫助的體會，XXIN 坦言自己是一個不太容易開口求助的人，但在團體生活中學到了被幫助並不是脆弱，而是一種信任。AYEON 阿勇說，第一次來台灣，不會講中文，得到了成員們很多幫助，讓她的中文進步很快。許媛媛則是體會到，被幫助的時候，像是有天使出現，特別感激和溫暖，甚至覺得自己很幸運，她也認為，當人有正念，那世界就會是美好的。
即將於11月8日在高雄流行音樂中心舉辦演唱會的她們，也大方透露排練的進度，即便為了打歌回歸，必須要台、韓兩地飛來飛去之外，其他的時間也都是專心的密集來為演唱會做排練準備，GENBLUE 幻藍小熊期盼帶著這一年來走過全世界舞台的足跡，與所有「餅乾」們再次相遇。
