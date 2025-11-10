GenZ 掀「微退休」熱潮：「退休後再享受」不切實際！與其工作到崩潰，不如先暫停喘息
【文／Beauty美人圈．Jessie】
最近在TikTok及各大國際新聞熱門討論的「微退休（micro-retirement）」是什麼？這不是提早退休，而是在職涯中主動按下暫停鍵。許多GenZ年輕人看透現實：高房價、低薪資、長工時、高壓競爭，讓「退休後再享受人生」這條傳統路徑變得不切實際。既然未來不保證，還不如現在就抓緊時間，好好享受生活！你覺得「微退休」是逃避現實，還是即將成為未來的工作趨勢呢？
在GenZ世代間爆紅的「微退休」是什麼？
「微退休（micro-retirement）」近期在歐美Z世代間爆紅，許多人在網路上分享自己微退休後的生活，引發不少GenZ跟上熱潮！「微退休」是指在職涯中暫時離開工作崗位一段時間，或許是幾個月、也或許是一兩年，這段時間他們用來充電、旅行、學習，或單純放慢生活腳步，好好休息。「微退休」是有意識且主動地按下暫停鍵，重新審視生活與工作的關係，有的人會在充電完畢後返回職場，有的人則會在過程中找到新的方向，展開全新的人生旅程。
職場跳車後，GenZ 正在這樣生活！
1.長途旅行、體驗人生
離開職場後，很多人選擇把積蓄花在「體驗人生」上，去體驗各種不同的、新鮮的事物。比如有人環島旅行，或走訪歐洲鄉村、參加海外志工計畫，開始一段長途旅行。對他們來說，旅行不只是觀光，而是重新校準人生的過程。
2.回學校進修或學習新技能
越來越多GenZ世代的年輕人在步入職場後，陷入迷茫的時間變得更長，他們在工作上找不到意義和價值，卻也不清楚自己辭職後的下一步應該怎麼走。於是有的人會重返學校進修，或報名課程學習新技能，像是烘焙、程式設計、第二外語、鉤針等，一方面讓大腦真正放鬆，一方面也能為自己重新尋找人生目標。
3.短暫創業或轉換職涯方向
對許多人而言，「微退休」也可能成為人生的轉捩點！有人在這段時間開線上商店、經營 Podcast，也有人開始接案、嘗試成為自由工作者。收入可能不如正職穩定，甚至剛開始賺得更少，但重點不是立刻成功，而是重新試探人生的可能性。即使結果未知，這段探索期也讓人更接近那個真正想成為的自己。
為什麼GenZ開始選擇「微退休」？
面對高壓職場與無望的線性人生，以下三個原因讓Z世代的年輕人不再相信「先努力、再享受」的公式，轉而選擇暫停腳步，用「微退休」找回生活與心理健康的主導權。
1、看破傳統職涯路線後面臨的問題
上一代相信「努力工作→升職→買房→退休」的線性人生路徑，而 GenZ 從小就看著上一代被鼓勵拼命讀書、升學、努力工作，結果面對的卻是高房價、低薪資、工時長、被AI取代，以及越來越高壓高競爭的職場環境。在工時與生活嚴重失衡的情況下，他們發現穩定≠安全，高薪≠值得，過去傳統職涯路線早已不適用於現代，「退休後再享受人生」早已不切實際，「努力不一定有結果」才是現實，因此他們認為不如現在就好好享受生活。
2、重視心理健康與生活質感
GenZ是第一個把「心理健康」放在人生規劃中的世代，這一代對心理健康的重視程度遠高於過去，面對焦慮、過勞以及對人生的無意義感，他們選擇正視而非逃避，甚至更願意從事快樂、能得到情緒回饋的工作，而不是高薪但痛苦的工作！許多GenZ認為長期壓力會拖垮人生，與其發瘋崩潰，還不如先停下來為自己放一個完整的假，修復心理健康。
3、數位遊牧與遠距工作興起
只要有網路，哪裡都能工作！網路讓工作與地點脫鉤，只要有Wi-Fi，就能在任何地方工作或賺錢。尤其在疫情時期，大家發現就算不進辦公室，還是有很多工作機會和方法，這讓「微退休」更容易實踐！比如你可以一邊旅行一邊工作，中途斷開工作，通過自由接案維持生計，也因此越來越多人選擇「非線性職涯」——跳脫升遷、年資的框架，用多種身份和不同階段去組合出屬於自己的職涯。
「微退休」是逃避現實，還是未來的工作趨勢？
當然，「微退休」也引發了不少爭議，批評者認為微退休是年輕人逃避現實的藉口，不斷拖延個人計畫只會導致越來越擺爛。但也有人認為這是對過時工作模式的反思，暫時抽離反而是一種理性選擇，未來的職涯發展也將不再是「起點→終點」的單一路線，而是擁有多次起航的過程。
【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】
