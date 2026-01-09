GEOLOG 出手併購 Quad 與 QO Inc.，強化高風險鑽井的全球技術支援能力

在能源產業持續朝向深水、高溫高壓（HPHT）與高風險鑽井發展之際，井場地質與即時風險判斷的重要性也跟著拉高。GEOLOG International B.V. 近日宣布，已完成收購 Quad Ltd 與 QO Inc.，藉此進一步強化其在全球井場地質與孔隙壓力分析領域的服務能力。

這筆併購也讓原本長期合作的技術夥伴，正式成為同一個團隊的一部分。

從合作夥伴變成整合戰力

GEOLOG 與 Quad 過去已在多個國際能源專案中合作，服務對象涵蓋探勘、開發到生產階段。隨著 Quad 的專業團隊與技術正式納入體系，GEOLOG 能在更複雜的鑽井環境中，提供更完整的一條龍支援。

廣告 廣告

GEOLOG 執行長 Richard Calleri 表示，Quad 在井場與作業地質、以及孔隙壓力與破裂壓力梯度分析方面，早已建立穩固的專業口碑，這正是高技術門檻油井作業中不可或缺的能力。

為什麼孔隙壓力分析這麼關鍵？

在深水、HPHT 或非傳統油氣藏鑽井時，若對地下壓力判斷失準，輕則影響施工效率，重則可能引發安全事故。Quad 長期專注於：

孔隙壓力預測

破裂壓力梯度分析

即時鑽井風險評估

這些技術有助於提前優化井身設計、降低非預期停工風險，也能提升整體作業安全性。

整合後，客戶能得到什麼？

GEOLOG 指出，這次併購後，服務將朝三個方向升級：

更多專業人才：可調度更大規模、具多元地質經驗的全球井場地質師團隊

更好的風險控管：在井身設計與即時決策階段，提供更精準的壓力分析支援

更完整的技術整合：結合 GEOLOG 的地面錄井與數位化流程，搭配 Quad 的顧問與現場地質經驗

雙方也將在未來幾個月內，逐步統一技術流程與服務模式。

長期合作，現在只是更進一步

Quad 董事 Shaun Coogan 也指出，這次併購是雙方多年合作關係的自然延伸。隨著專案規模與技術難度不斷提升，整合式服務將更有助於客戶在全球各地推進高風險、高複雜度的能源專案。

原文刊登於：三嘻行動哇

圖片及資料來源：美國商業資訊

▶▶▶看更多三嘻行動哇文章🔥🔥🔥

美中晶片關稅延後，利多？風險延後？供應鏈的逃命波？

【CES 2026】NVIDIA 公布 AI 算力不再是唯一，機器人、AI 記憶與自動駕駛全面進化

【CES 2026】兼具攝影及賞鳥的 Birdfy 智慧鳥類餵食器

升級版 Siri 能救蘋果嗎？外媒點名「2026 翻盤關鍵」

【總整理】iPhone 18 Pro 十大升級亮點一次看