Getty控Stability AI侵權案 英國判決僅部分勝訴

美國西雅圖總部的蓋帝圖像(Getty Images)公司就影像產生器問題，對人工智慧公司Stability AI提起訴訟。倫敦高等法院的判決結果今天(4日)出爐，蓋帝圖像(Getty Images)公司大部分敗訴。

Getty指控Stability AI未經授權使用其影像資料，訓練可根據文字提示產生圖片影像的生成模型「Stable Diffusion」。

該公司指控Stability AI違反著作權法，理由是Stable Diffusion的訓練資料中使用了蓋帝的圖片，且該系統生成的圖片是從其受版權保護的影像重製。

但Getty在審理過程中途撤回了這部分訴訟，部分原因是缺乏有關Stable Diffusion模型具體是在哪裡被「訓練」的證據。智慧財產權律師指出，這可能會限制本案判決對人工智慧相關法律的廣泛影響。

Getty指控Stability AI將侵犯版權的AI模型輸入英國市場，但在仍保留訴訟。

在針對Stability AI把侵犯版權的AI模型輸入英國市場，涉及商標侵權與二次創作權侵權方面 ，Getty保留了相關指控。

法官史密斯(Joanna Smith)在書面判決中指出，Getty公司僅在商標侵權內容「部分勝訴」，調查結果「雖具歷史意義，但範圍極為有限」。她駁回了關於二次創作權侵權的指控。

Getty在聲明中表示，該判決「確認Stable Diffusion在其AI生成內容中使用Getty Images商標，侵害其商標權」。