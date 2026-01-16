「GFRIEND」YUJU下月寶島獻第一次 念念不忘台灣珍奶

YUJU預告將準備翻唱歌曲。Billboard Live TAIPEI提供



韓國女團「GFRIEND」成員YUJU多次來台演出，也曾以選秀節目導師身分造訪台灣，2月27日將在國際級的音樂表演殿堂Billboard Live TAIPEI（簡稱 BBLTP）舉辦台灣首次個人專場演出，她直呼「迫不及待」，並預告除個人作品，也會準備翻唱歌曲。

聊到「台灣感性」，YUJU坦言非常喜歡台北與高雄，特別點名台灣的食物相當美味，尤其是甜點，更念念不忘這一味，她笑說：「在台灣喝到的珍珠奶茶是我喝過最好喝的。」

除了YUJU，創作歌手DAMONS YEAR也將於1月30日在同場地演出，這是他第3次來台，他透露相當喜歡台灣樂團「Easy Weeds」（溫室雜草）的音樂，這次他將帶著新專輯《CORPUS 0》與歌迷見面，若有機會，也希望能造訪台南海邊，甚至許願未來能站上「浪人祭」舞台，感受充滿台灣感性的音樂與風景。

DAMONS YEAR希望能造訪台南海邊。Billboard Live TAIPEI提供

1月31日接棒的HANRORO前年曾因金曲音樂節來台，對那段短暫卻深刻的台灣時光留下美好回憶，她透露此次將編排相對沉穩、嚴謹的歌單，與觀眾分享專屬於她的青春與療癒篇章。去年她擔任Coldplay韓國演唱會的開演嘉賓後，近期也登上韓國年末歌謠祭的舞台，她日前在韓國觀賞金唱片頒獎典禮時，對台北大巨蛋舞台相當感興趣，期許未來能獨自站上5萬人的大型舞台。

另外，2月6日登場的R&B創作歌手 GEMINI預告將以過往發表的作品為主，營造親切、輕鬆的現場氛圍，同時也會帶來新歌，請歌迷期待。他也分享從小就很喜歡吉卜力動畫《神隱少女》，曾聽聞電影中出現的城鎮靈感來自台灣九份，這次來台若時間允許，希望能親自走訪九份一探究竟。

