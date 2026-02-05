GG僅0.9公分！38歲男遭診斷「世界最小鳥」 親曝悲慘歷程：不是只有無法一夜情

美國一38歲男子GG只有0.96公分，遭診斷為「世界最小」，他辛酸親曝成長歷程，不僅無法發生性行為，就連上廁所也只能坐著。示意圖／取自pixabay

在追求卓越的社會中，38歲的美國男子麥可（Michael Phillips）卻只希望能成為一名「普通人」。麥可2025年被診斷出患有罕見的醫學疾病「微陰莖」（Micropenis），其長度僅約0.38英吋（約0.96公分），遠低於男性平均尺寸。近日他打破沉默，公開談論這項疾病對生活的衝擊，希望能幫助有類似困擾的男性接納自我。

成長中的沉默負擔 37年後才知是疾病

綜合外媒報導，來自北卡羅來納州的麥可是一名藝術品經銷商，他在成長過程中始終感到異樣，卻直到去年才正式確診。根據醫學定義，「微陰莖」通常與胎兒發育時期睪固酮缺乏有關，估計全球約有0.6%的男性受到影響。

麥可在接受《今晨》（This Morning）節目採訪時坦言，若能在年輕時意識到這是一種醫學疾病，或許能及早尋求治療，改變人生軌跡。他表示「人們應該知道這是一種疾病，及早診斷才有獲得幫助的機會。」

難以言說的生活困境：無法站立如廁、情路坎坷

這項疾病對麥可的日常生活造成了極大的不便與心理壓力，麥可無法像一般男性一樣站立上廁所，即便坐下如廁，清理過程也充滿麻煩，這讓他對公共廁所產生畏難情緒。

儘管社交圈廣大，麥可卻長期處於單身狀態，朋友們常不解他為何不談戀愛，但他透露自己無法進行性生活，更不可能有一夜情。他也曾嘗試過「自體脂肪填充」等手術，但效果不彰。他指出，目前的醫療技術如切斷韌帶或抽脂，最多也僅能增加1至1.5英吋，對於改善現況幫助有限。

勇敢面對 從女性視角找回自信

雖然遭遇重重困境，麥可仍渴望尋找另一半，在與女性溝通的過程中，他意外發現許多人並不介意尺寸問題，「我發現，有很多人根本不在乎這類事情。」他曾嘗試過不同溝通方式，從一開始的坦誠相待到建立深厚聯繫後再告知。麥可認為，公開談論這件事能讓他獲得更多元的視角，也讓他學會接納自己的身體。

呼籲男性別隱瞞 每個人都有不同程度的煩惱

麥可呼籲面臨相同困擾的男性，應尋找能自由談論此事的空間或值得信任的對象傾訴。他感性表示，「我們每個人都有各自的煩惱，只是程度不同，只要勇敢開口，就沒什麼理由不能談論。」

他希望透過自己的故事，打破社會對男性身體的刻板印象，並鼓勵患者及早求醫，不再讓隱疾成為生命中無法承受的重擔。



