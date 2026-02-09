GG增大飛更遠？冬奧爆「陰莖門」醜聞 滑雪選手下體注射1物 醫：嚴重恐壞死

冬奧近期爆出「陰莖門（Penisgate）」醜聞，有選手為了在空中飛更遠，竟對生殖器進行「加工」。圖／翻攝自Stefan Kraft IG

冬季奧運競技場上，為了爭奪金牌，運動員往往挑戰人體極限，但近期爆出的「陰莖門（Penisgate）」醜聞，卻挑戰了世人的想像力。部分職業跳台滑雪選手為了在空中飛得更遠，竟不惜在賽前對生殖器進行「加工」，透過注射玻尿酸或使用矽膠套來增大胯下尺寸，藉此鑽規則漏洞以獲取空氣動力學優勢。世界反興奮劑機構（WADA）與國際滑雪聯合會（FIS）已對此展開調查。

每1公分都至關重要！滑雪服背後的科學漏洞

為什麼改變生殖器尺寸能幫助奪牌？根據《紐約郵報》報導，這與跳台滑雪嚴格的服裝規範有關，依照FIS規定，運動員在季前必須接受精密的3D人體掃描以訂製滑雪服，測量時，運動員僅能著內衣，且「胯部高度」是決定服裝尺寸的關鍵基準點。

「滑雪服上的每一公分都至關重要」，FIS男子賽事總監佩爾蒂萊（Sandro Pertile）指出，若滑雪服表面積增加5%，產生的升力就能讓選手飛得更遠。如果運動員透過注射玻尿酸或在內衣裡塞入填充物，將生殖器的「最低點」向下移動，掃描儀就會判定該選手需要尺寸更大的滑雪服。這多出來的布料表面積，在高速跳躍中能提供額外的升力，往往成為勝負的關鍵幾公尺。

泌尿科專家警告：嚴重恐導致組織壞死

雖然這種做法在理論上能獲得優勢，但代價極其高昂，泌尿科醫師Eric警告，玻尿酸雖然是常見的醫美填充劑，但若注射技術不佳或劑量錯誤，可能導致劇烈疼痛、外觀畸形、發炎感染，長期來看會造成性功能障礙，還可能感染擴散導致組織壞死（壞疽），甚至必須切除陰莖。

挪威名將直呼「荒謬」 教練因修改服裝遭禁賽

面對這項驚人指控，挪威跳台滑雪名將格拉內魯德（Halvor Egner Granerud）表示震驚，並形容這種做法「極度荒謬」，強調測量過程均有醫務人員監督。

然而，挪威隊近期才深陷違規陰影，FIS調查發現，在2025年特隆赫姆世界錦標賽期間，挪威隊主教練布雷維格（Magnus Brevig）與技師被錄影抓包，在隊員滑雪服胯部私自縫入「非彈性縫線」以操縱服裝形狀。目前相關教練與技師已被處以18個月的禁賽處分。

佩爾蒂萊感嘆，「這是一項競技運動，每個人都在規則極限邊緣遊走」。隨著「陰莖門」事件持續發酵，國際滑雪總會預計將進一步收緊體型測量程序，以確保這項神聖的運動不再受到「生殖器操縱」的汙名化困擾。



