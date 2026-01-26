GG多大才夠？女認證「未升旗這長度」最剛好 除傳宗接代還有2用途

男性GG多大才夠？女孩認證未升旗情況下長度10公分最剛好，研究更指出，GG除了傳宗接代外，還有2用途。示意圖／取自pixabay

關於男性生殖器的尺寸，俗話常說「大小不重要，技巧才是重點！」但一項發表於科學期刊《公共科學圖書館：生物學》（PLOS Biology）的最新研究卻提出了不同的看法。澳洲研究人員發現，雖然尺寸確實會影響吸引力，但男性往往比女性更在意大小，甚至嚴重高估了尺寸對女性的重要性。

女性標準：未勃起逾10公分具吸引力 再大興趣反減

來自西澳大學（University of Western Australia）的研究團隊邀請了200多名女性與600多名男性，對電腦生成的男性圖像進行評分。這些圖像在身高、肩臀比（倒三角體型）以及生殖器尺寸上各有不同。

研究結果顯示，女性確實認為身材高挑、擁有倒三角體型以及生殖器較大的男性較具吸引力。具體數據指出，當陰莖在未勃起狀態下長度超過4英寸（約10.3公分）時，女性會認為具有吸引力。

然而，研究作者艾奇博士（Dr. Upama Aich）指出了一個關鍵差異，女性的偏好存在「邊際效益遞減」現象。也就是說，當尺寸超過一定程度後，再大下去並不會讓女性覺得更具吸引力，興趣反而會開始持平甚至下降。

男性視角：越大越好 視尺寸為競爭與威脅優勢

相較於女性的理性看待，男性對尺寸的執著則顯得「無止盡」。研究發現，男性並未出現類似女性的「評分遞減」效應，男性受試者普遍認為，陰莖尺寸較大的同性，在性方面更具競爭力，在身體上也更具威脅性。

艾奇博士分析，「男性始終認為具有誇張特徵（如巨大的尺寸）的同性更具性威脅，這表明男性往往高估了這些特徵對吸引女性的重要性。」

GG不只能傳宗接代 更能吸引女性、代表身份象徵

為何人類會有這樣的認知差異？研究共同作者詹尼恩斯教授（Professor Michael Jennions）從演化生物學角度解釋，人類的陰莖相對於身體比例，比其他靈長類動物都來得大，這一點長期困擾著生物學家。

他表示，「雖然陰莖的主要功能是輸送精子，但研究結果暗示，異常大的尺寸進化成了一種『性裝飾』（sexual ornament）。」在人類發明衣物蔽體之前，這是一個顯著的特徵，既用來吸引女性，也作為一種身份象徵來嚇阻其他競爭對手。

年齡影響看法

有趣的是，研究還發現觀察者的自身特質也會影響評分。身材較高的女性更看重男性的身高；而隨著年齡增長，年長的男性在評估對手時，會更在意對方的陰莖尺寸。研究人員推測，這可能源於對性競爭感知的增強，或是累積了更多關於女性偏好的經驗所致。



